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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

جهانشاهی خبر داد:

487 فقره جواز صنایع کشاورزی در گلستان صادر شد

487 فقره جواز صنایع کشاورزی در گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: در زمینه فرآوری محصولات تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی اعم از محصولات باغی، زراعی و دام و شیلات، تا پایان آذر 1390 تعداد 487 فقره جواز تاسیس در استان صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جهانشاهی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مجوزها با سرمایه ای بالغ بر 5 هزار و 726 میلیارد ریال صادر شده است.

وی اظهار داشت: ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی سه هزار و 87 تن و اشتغالزایی 8 هزار و 813 نفر در استان است.

جهانشاهی گفت: از این تعداد طرح واگذار شده، 186 فقره با سرمایه ای بالغ بر هزار و 267 میلیارد ریال و ظرفیت فرآوری 952.5 هزار تن محصولات کشاورزی و اشتغالزایی دو هزار و 664 نفر به بهره برداری رسیده است.
 
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون واحدهای تحت پوشش این مدیریت دو میلیون و 882 هزار و 547 دلار صادرات داشته اند.

جهانشاهی افزود: از این مقدار 952.5 هزار تن صرفا تولید واحدهای صنعتی است.

کد مطلب 1510567

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