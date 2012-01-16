فاز اول و دوم طرح مدیریت پسماند جامع شهرستان شهرکرد تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی پیش از ظهردوشنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 95 درصد از زباله های شهرستان شهرکرد قابل بازیافت است.

مدیرکل امور شهری استانداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هدف از اجرای مدیریت پسماند از بین بردن زباله هاست، بیان داشت: یکی از بزرگترین کارها که در شهرستانها انجام می شود طرح جامع مدیریت پسماند است.

محمدی ادامه داد: 66 درصد مواد پسماند شهرستان مواد فساد پذیر است و می توان پسماندها را تا فاصله 60 کیلومتری انتقال داد.

وی با اشاره به اینکه مکانیابی کارخانه کمپوست ضوابط اختصاصی زیست محیطی دارد، عنوان کرد: برای ساخت کارخانه کمپوست باید شرایط محیطی مکانی را بررسی کرد.

مدیرکل امور شهری استانداری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: زباله سوزها در شهرستانها دستگاه هایی هستند که هزینه زیادی به دنبال دارند و باعث آلودگی هوا می شوند و باید برای این دستگاه ها چاره ای اندیشید.

محمدی افزود: برای نمونه برداری زباله ها باید خانه به خانه و در مراکز دفن زباله که با شهرداری است، این کار صورت گیرد.

وی یاد آورشد: نخاله های ساختمانی باید در همان منطقه تفکیک شوند و شهرداریها با توجه به شرایط اقلیمی نخاله های ساختمانی را به جاهای پست شهرستان منتقل کنند.

مدیرکل امور شهری استانداری چهارمحال و بختیاری اذعان داشت:80 درصد از زباله ها بازیافت می شوند و کاهش حجم زباله برای شهرداریها از لحاظ اقتصادی درآمد زاست.

وی عنوان کرد: مدیریت پسماند شهرکهای صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی باید به عهده خود شهرکهای صنعتی و دانشاه علوم پزشکی باشد و مبلغ مورد نیاز برای آنها تصویب شود تا این مراکز برای گرفتن مشاور اقدام کنند.

محمدی تاکید کرد: کارشناسان محیط زیست را شهرداریها به عنوان کارورز جذب کنند تا اطلاعات را به صورت هفتگی و ماهیانه در اختیار سازمان مربوطه قرار دهند.