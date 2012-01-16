پروژه ای که به رنج اهالی 11 روستا پایان داد/ تقدیر از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، در دیماه سال 1388 پروژه آبرسانی کوثر با هدف تامین آب آشامیدنی 38 روستا و جمعیت افق طرح حدود 13 هزار و 633 نفر در شمال شرقی شهرستان و جنوب معمولان از سر گرفته شد.

به دنبال پیگیری های خبرگزاری مهر و به همت مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی تا کنون سه دهنه چشمه مربوط به این پروژه بهسازی شده و برای آبرسانی به روستاهای هدف طرح 52.5 کیلومتر خط انتقال، 450 متر مکعب مخزن، 20 کیلومتر جاده دسترسی و یک باب ایستگاه پمپاژ احداث شده است.

19 روستای پلدختر از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند

با بهره برداری از فاز اول این پروژه تاکنون آب آشامیدنی 19 روستای پروژه با 6 هزار و 600 نفر جمعیت که اهالی روستاهای حاشیه خطوط نفت پلدختر را نیز شامل می شود تامین شده است.

همچنین فاز دوم پروژه شامل خطوط فرعی روستاهای مسیر در دیماه سالجاری آغاز و پیمانکار فاز دوم اجرای خطوط فرعی را شروع کرده است. در فاز دوم این پروژه بالغ بر 50 کیلومتر خطوط فرعی و ساخت 10 مخزن آب و یک ایستگاه پمپاژ احداث می شود.

این در حالیست که با بهره برداری از فاز اول پروژه مجتمع آبرسانی کوثر 11 روستای پلدختر که تا پیش از این با مشکل آب نفتی مواجه بودند دارای آب آشامیدنی سالم و بهداشتی شدند.

پیگیری های مداوم و مستمر خبرگزاری مهر و انتشار دهها گزارش در این راستا موجب حل مشکلات اهالی 11 روستای پلدختر شد که به دنبال آن، شماری از مردم و مسئولان این شهرستان در تماسهای تلفنی از خبرگزاری مهر تقدیر کردند.

نفت بالاخره از سفره روستاییان برچیده شد!

یکی از روستاییان ساکن جلگه خلج از تلاش خبرگزاری مهر در شهرستان پلدختر قدردانی کرد و گفت: آب آشامیدنی این روستا که یکی از روستاهای پرجمعیت و ایثارگر شهرستان پلدختر است به همراه 11 روستای دیگر این شهرستان دو سال است که با مشکل آلودگی مواجه است.

محمدعلی قنبری ادامه داد: از تیرماه سال 88 پوسیدگی خطوط انتقال چاههای نفت سرکان ـ مالکوه مرکز تأمین آب روستای جلگه خلج و روستاهای تابعه را با آلودگی وسیع با مشکل مواجه کرده است که با پیگیریها و انعکاس مشکلات توسط خبرگزاری مهر مسئولان به فکر تأمین آب شرب اهالی این روستا به وسیله تانکرهای سیار آب آشامیدنی شدند.

وی افزود: پس از انتشار گزارشهای تشریحی - تصویری از سوی خبرگزاری مهر و انعکاس صحیح و به موقع مشکلات مردم سرانجام نفت از سفره روستاییان برچیده شد.

مردمی که سالها به جای آب نفت می نوشیدند!

عضو شورای اسلامی روستای جلگه خلج نیز در تماس با خبرگزاری مهر گفت: مردم روستای جلگه خلج و 11 روستای دیگر حاشیه خطوط نفت سالها به جای آب، نفت می نوشیدند و با این مشکل دست و پنجه نرم می کردند که با پیگیری مشکلات این روستاها توسط خبرگزاری مهر با گذشت سه سال و تامین آب آشامیدنی از مجتمع کوثر آلودگی نفتی پایان یافت.

رمضان قربانی افزود: با ورود آب مجتمع کوثر قلعه نصیر به مخرن آب افرینه مشکل دیرینه آب آشامیدنی ساکنان روستای جلگه خلج و 11روستا از توابع شهرستان پلدختر برطرف شد.

رئیس مجتمع آموزشی شهید سلیمانی روستای جلگه خلج نیز گفت: خبرنگاری و در جرگه اصحاب رسانه بودن شغل بسیار سخت و جزء مشاغل زیان آور محسوب می شود و در دنیای کنونی این خبرنگاران و رسانه ها هستند که با تیزهوشی و دقت ، نقش واسطه بین مردم و مسئولان را ایفا می کنند.

سختی و مشقت بی آبی و استفاده از آب تانکر رفع شد

سیاوش کرموند گفت: نقد عملکرد خوب یا بد مسئولان در رسانه ها، از دیگر وظایف خبرنگاران است که توسط خبرگزاری مهر به درستی رعایت شد و به پاسخگو بودن مسئولان انجامید چرا که با انعکاس و انتشار صحیح و به موقع اخبار و مشکلات شاهد آغاز عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی کوثر بودیم و سختی و مشقت بی آبی و استفاده از آب تانکر رفع شد.

یک دانشجوی کارشناسی ارشد میکرو بیولوژی ساکن روستای جلگه خلج نیز در تماس با خبرگزاری مهر ارائه گزارشهای برتر و چالش برانگیز را ویژگی بارز نمایندگی خبرگزاری مهر دانست و از پیگیری های این خبرگزاری تقدیر کرد.

سجاد پاپی با بیان اینکه شهرستان پلدختر، منطقه ای محروم است، گفت: خبرگزاری مهر با انعکاس گزارشهای مستمر از مشکلات جلگه خلج زمینه رفع مشکل آب آشامیدنی این روستا را فراهم کرد.

تقدیر فرماندار از تلاشهای صادقانه و حرفه ای خبرگزاری مهر

فرماندار شهرستان پلدختر نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: نقش خبرگزاری مهر در طرح مشکلات با رعایت تمام ظرایف، ملاحظات و عدم دخالت هر فکر و سلیقه شخصی، غیرقابل انکار و فارغ از هرشک و شبهه ای است.

فریدون رشیدی استفاده از اخبار مهر و تحلیلهای درست و منطقی از آن را موجب اشراف به اوضاع و احوال شهرستان ذکر کرد و گفت: این امر حاصل تلاش های صادقانه، متعهدانه و حرفه ای خبرگزاری مهر در راستای تولید اخبار و گزارشهای سالم و به دور از هر گونه جانبداری و ملاحظات فردی و گروهی است.

وی گفت: خبرگزاری مهر با توجه به جایگاه فرهنگی خود در راستای ریشه یابی مشکلات شهرستان تلاش می کند و انعکاس مشکل آلوده بودن آب آشامیدنی روستای جلگه خلج و 11 روستای شمال پلدختر از جمله نتایج فعالیت این خبرگزاری است.

امام جمعه پلدختر: نقدهای "مهر" به دستگاهها قابل تمجید است

امام جمعه پلدختر نیز در این رابطه با تقدیر از فعالیت خبرگزاری مهر اظهار داشت: مهر در گزارشات سازنده خود با انعکاس مشکلات مربوط به آلودگی نفتی آب شرب روستای جلگه خلج و 11 روستای شمال شهرستان پلدختر موجب شد تا متولیان امر برای رفع مشکل تدابیر لازم را اتخاذ نمایند و در هر حال به سهم خویش حامی و قدردان تلاشهای همه دست اندرکاران این خبرگزاری معتبر هستم.

حجت الاسلام علی محمد لروند ضمن تقدیر از عملکرد خبرگزاری مهر در استان لرستان و شهرستان پلدختر گفت: نقدهای این رسانه به دستگاهها بدون سیاسی کاری قابل تمجید است به طوریکه این رسانه با ارائه گزارشهای مختلف توانسته رویکرد قابل قبولی را در فضای رسانه ای استان به دست آورد.

وی ادامه داد: فعالیتهای صورت گرفته توسط خبرگزاری مهر موجب بر سر زبان افتادن نام این خبرگزاری در میان اقشار مختلف مردم و مسئولان شده و مجموعه اخبار و گزارشهای منتشر شده توسط این خبرگزاری در تنویر افکار عمومی بسیار موثر بوده است.

به هر روی خبرگزاری مهر بیش از هر چیزی رفع مشکلات روستاهای یاد شده را مرهون تلاش و پیگیری مسئولان امر در آب و فاضلاب روستایی لرستان و شرکت نفت می داند که این تلاشها حل مشکل آب آشامیدنی بیش از هفت هزار روستایی ساکن منطقه محروم پلدختر را رقم زد.