270 خانوار شهرستان جاسک در محاصره شنهای روان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پویافر پیش ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: 23 روستای شهرستان جاسک شامل 270 خانوار در محاصره شنهای روان هستند که به دستور اکید استاندار هرمزگان اولویتهای اول و ضروری باید مشخص و اقدامات لازم پیش بینی شود.

مدیر کل امور روستایی استانداری هرمزگان اظهار داشت: 16 روستا در بخش لیردف و هفت روستا در بخش مرکزی جاسک در کنار تپه های شنی واقع شده اند که امکان حجوم شن به این روستاها وجود دارد.

پویافر اضافه کرد: اولویت اول و ضروری جهت اقدام و آزادی فوری از محاصره شن های روان تاکنون هفت روستا تشخیص داده شده که تصمیم نهایی در کارگروه ویژه این کار گرفته می شود.

وی گفت: در کارگروه ویژه مقابله با شن های روان، اقدامات واکسینه ای برای جلوگیری از بروز مجدد هجوم شنهای روان نیز با آموزش از طریق صدا و سیما، نهال کاری منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و مالج پاشی باید برنامه ریزی می شود.

مدیرکل امور روستایی استانداری هرمزگان افزود: عملیات تثبیت شنهای روان که با اعتبارات بالایی صورت می گیرد این بار با تدبیر استاندار هرمزگان و دستور اکید و اضطراری ایشان با کمترین زمان و اعتبار ممکن انجام می شود.