آذربایجان غربی تا سه سال آینده صاحب 54 هتل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غنی زاده روز دوشنبه در جریان بازدید از روند احداث هتل بین المللی امام رضا (ع) در خوی از ساخت 27 هتل با هدف تکمیل زیرساختهای گردشگری و توسعه فضاهای قامتی در نقاط مختلف استان خبر داد.

وی با بیان اینکه این هتلها یک تا 5 ستاره بوده و میانگین پیشرفت فیزیکی 15 تا 90 درصد در حال احداث هستند، افزود: این هتلها با 945 اتاق و دو هزار تخت در حال اجرا هستند.

غنی زاده گفت: از این تعداد سه هتل تا پایان سال و مابقی هم تا سه سال آینده افتتاح می شوند.

وی در ادامه میزان سرمایه گذاری در این هتلها را بیش از 9 هزار و 300 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهارداشت: با بهره برداری از این هتلها مجموع هتلهای استان به بیش از 54 و تختهای آنها به بیش از سه هزار و 900 تخت خواهد رسید .

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در ادامه بازدید از آثار تاریخی و گردشگری خوی از برگزاری مسابقه طراحی آرامگاه شمس تبریزی خبر داد و گفت: این مسابقه شامل طراحی معماری آرامگاه شمس تبریزی به همراه فضاهای جانبی آن خواهد بود.

غنی زاده از تمامی مهندسین مشاور، معماران و طراحان دعوت کرد با ارسال طرحها و ایده های خود در این مسابقه شرکت کنند.

وی پرداختن به ابعاد مختلف شخصیتی شمس تبریزی، رابطه عمیق وی با مولانا و توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه را از جمله شاخص های ضروری عنوان کرد که در طراحی آرامگاه شمس تبریزی باید مورد توجه قرار گیرد.