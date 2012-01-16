اتمام عملیات عمرانی پروژه باغ موزه و زندان قصر تا پایان سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی شریفی ضمن بازدید از بخش های مختلف پروژه باغ موزه قصر نسبت به سرعت بخشیدن در اجرای این پروژه تاکید کرد .

وی در ادامه از پروژه باغ موزه و زندان قصر به عنوان نماد فرهنگی و ملی کشور یاد و کرد وافزود: این پروژه از اهمیت بالایی در بین مردم به ویژه زندانیان سیاسی دوران قبل از انقلاب اسلامی برخوردار است و باید نسبت به اجرای آن دقت و سرعت بیشتری به کار گرفت..

در ادامه مهندس میرزایی فلاح شهردار منطقه 7 با بیان اینکه پیشرفت قابل توجهی در اجرای این پروژه نسبت به ماه های گذشته صورت گرفته از اتمام عملیات عمرانی پروژه فوق تا پایان سال 90 خبر داد.

وی با ذکر این نکته که این پروژه با سرعت بالایی در حال اجرا است اذعان کرد: تاثیر فرهنگی این پروژه برروی منطقه هفت زیاد است و بخش های مختلف اجتماعی- فرهنگی منطقه را می تواند پوشش دهد.

به گونه ای که با اجرای این پروژه و مرکز همایش های آئینی ، فرهنگسرای اندیشه و تکمیل زیر ساخت های فرهنگی ؛ منطقه هفت تبدیل به قطب فرهنگی شهر تهران می شود.

در ادامه محمود منیعی معاون اجتماعی –فرهنگی منطقه هفت اظهار داشت: این پروژه با سه کاربری محله ای،منطقه ای و کشوری در حال اجرا است و در بخش های مختلف گالری ،نمایشگاه ،فضاهای عمومی و موزه ای فعال خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر روی خاطراتی که به صورت تاریخی –شفایی و مکتوب در این محل اتفاق افتاده کار خواهیم کرد ضمن اینکه این محل تبدیل به یک مرکز تفرجگاه و تفریحی می شود .



