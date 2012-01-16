راه ساری شایستگی ماندگاری در لیگ برتر فوتسال را دارد

سعید نجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شایستگی ماندن در لیگ برتر را داریم اما مشکلات فراوان مالی در لیگ امسال سبب شد به رغم تواناییهای فراوان در تیم، در رده های پایین جدول رده بندی قرار گیریم و خطر سقوط به لیگ دسته اول فوتسال کشور را در تمام فصل احساس کنیم.

وی افزود: تغییر سرمربی تیم در چند هفته گذشته موجب بهبود کیفیت فنی تیم شد اما جایگاه تیم در رده سیزدهم جدول همچنان بدون تغییر باقیمانده است که باید تلاش کنیم در هفته بازی آخر از تمام توان برای پیروزی و فاصله گرفتن از منطقه خطر استفاده کنیم.

مدیرعامل تیم فوتسال راه ساری افزود: حضور پرشور هواداران در 4 دیداری که در ساری با حریفان دیدار می کنیم می تواند زمینه ساز کسب پیروزیهای ارزشمند و باقی ماندن در لیگ برتر شود.

نجاریان به شکست هفته گذشته تیم راه ساری مقابل صبای قم اشاره کرد و گفت: در این دیدار خارج از خانه موقعیتهای فراوانی برای گلزنی داشتیم اما نه تنها موفق به باز کردن دروازه حریف نشدیم بلکه با بداقبالی دو گل دریافت کردیم و ناباورانه شکست را پذیرفتیم.

تیم فوتسال راه ساری در پایان هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال کشور، با 12 امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار دارد.