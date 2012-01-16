به گزارش خبرنگار مهر، مهندس امین مقومی صبح دوشنبه در گفتکو با خبرنگاران، با اشاره به دیدار خود با رئیس سازمان تامین اجتماعی قم در خصوص اجرایی شدن بیمه تأمین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: در این جلسه مقرر شد فراخوان عمومی برای آن دسته از مهندسانی که تحت پوشش هیچ گونه بیمه‌ای نبوده یا از بیمه خویش فرما استفاده می‌کنند انجام شود، تا هرچه سریعتر اعضای سازمان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.



وی افزود: مهندسانی که دارای پروانه رسمی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از سوی نظام مهندسی ساختمان استان به صندوق تأمین اجتماعی معرفی شوند، می‌توانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی استفاده کنند.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با بیان اینکه حداکثر سن مهندسان باید 50 سال باشد افزود: این افراد نباید تحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگری باشند و در صورت دارا بودن سن بالای 50 سال، باید به ازای هر سال مازاد، یکسال سابقه پرداخت حق بیمه نزد تأمین اجتماعی داشته باشند.



مقومی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان کارگزار، مسئولیت جمع آوری حق بیمه، تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه متعلق به صندوق را خواهد داشت.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، نرخ حق بیمه افراد مذکور را معادل 27 درصد دستمزد اعلام کرد و اظهار داشت: بر این اساس تمامی مزایا و حمایت‌های مندرج در ماده سه قانون به استثنای بند 'ج' ( پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) با رعایت سایر تغییرات بعدی به مشمولان مذکور تعلق می‌گیرد.



مقومی با بیان اینکه بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از شمول بیمه بیکاری خارج بوده و بر همین اساس نیز حق بیمه بیکاری (سه درصد) وصول نخواهد شد عنوان کرد: مبنای پرداخت حق بیمه مشمولانی که کمتر از پنج سال سابقه بیمه دارند به انتخاب متقاضی، در زمان ارایه لیست و پرداخت حق بیمه، بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب می‌باشد.



وی اضافه کرد: مبنای پرداخت حق بیمه مشمولانی که بیش از پنج سال سابقه دارند نیز میانگین حق بیمه در آخرین 360 روز قبل از ثبت معرفی نامه در شعبه مربوطه است، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد کمتر نباشد.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم گفت: خروج هر یک ازمشمولان و عدم ارائه لیست و پرداخت حق بیمه به منزله ترک کار تلقی می‌شود و ارسال مجدد لیست فرد مذکور منوط به احراز شرایط قانونی لازم است.