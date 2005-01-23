مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته

- مهاجمان مسلح عراقي اعلام كردند كه هشت گروگان چيني را آزاد كردند اما يك برزيلي را به گروگان گرفتند.
- با كاهش دماي هوا بازماندگان اندونزيايي زلزله جنوب شرق آسيا پس از پديده سونامي به دنبال سرپناه مي گردند.
- مالزي كه در حال حاضررياست سازمان كنفرانس اسلامي را برعهده دارد به دولت آمريكا در مورد تهديدات حمله نظامي به ايران هشدار داد.
- نيكولاس برنز سفير آمريكا در ناتو ابراز اميدواري كرد كه برگزاري انتخابات عراق مرهمي بر زخمهاو دردهاي اين كشور جنگ زده خواهد بود.
- نخست وزير موقت هائيتي روز گذشته اعلام كرد كه هيچ گونه مذاكرات مستقيمي را با آريستيد رئيس جمهوري سابق هائيتي انجام نخواهد داد.
- گروه مخالف محافظه كار در انگليس اعلام كردند كه در انتخابات آتي انگليس مهاجرت را مهار مي كنند.
- شيعيان عراق انتظار دارند تا در انتخابات 30 ژانويه پيروز شوند.
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