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۴ بهمن ۱۳۸۳، ۹:۱۹

مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- مهاجمان مسلح عراقي اعلام كردند كه هشت گروگان چيني را آزاد كردند اما يك برزيلي را به گروگان گرفتند.

- با كاهش دماي هوا بازماندگان اندونزيايي زلزله جنوب شرق آسيا پس از پديده سونامي به دنبال سرپناه مي گردند.

- مالزي كه در حال حاضررياست سازمان كنفرانس اسلامي را برعهده دارد به دولت آمريكا در مورد تهديدات حمله نظامي به ايران هشدار داد.

- نيكولاس برنز سفير آمريكا در ناتو ابراز اميدواري كرد كه برگزاري انتخابات عراق مرهمي بر زخمهاو دردهاي اين كشور جنگ زده خواهد بود.

- نخست وزير موقت هائيتي روز گذشته اعلام كرد كه هيچ گونه مذاكرات مستقيمي را با آريستيد رئيس جمهوري سابق هائيتي انجام نخواهد داد.

- گروه مخالف محافظه كار در انگليس اعلام كردند كه در انتخابات آتي انگليس مهاجرت را مهار مي كنند.

- شيعيان عراق انتظار دارند تا در انتخابات 30 ژانويه پيروز شوند.

کد مطلب 151060

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