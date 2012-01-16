جهان مدیون امام (ره) است/ استفاده از دهه فجر به عنوان یک فرصت در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، ‌اسماعیل برزگرزاده پیش از ظهر دوشنبه در نخستین جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر اظهار داشت: اهمیت انقلاب اسلامی و عزت و عظمتی که به مسلمین بخشید بر کسی پوشیده نیست و این انقلاب علیرغم نظریه پردازی های استکبار جهانی که انقلابی در ایران به وقوع نمی پیوندد به ثمر رسید.

وی یادآور شد: تا قبل از انقلاب، ایران عملا مجری نظرات آمریکا بود اما اکنون به کشوری تأثیرگذار در جهان تبدیل شده است و امروز آنچه که باعث مطرح شدن ایران در سطح جهانی شده است، انقلاب اسلامی به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است که با رهبری های خود تحولی عظیم را در جهان پدید آورد.

فرماندار ابرکوه همچنین با اشاره به تقارن مناسبتی دهه فجر با انتخابات، تولد حضرت رسول (ص) و ... افزود: باید از تقارن مناسبت ها با ایام دهه فجر به خوبی در راستای تبیین انقلاب بهره جست.

برزگرزاده بیان داشت: باید از فرصت مبارک دهه فجر برای تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات استفاده کرد و نقشه های دشمنان را در مورد حضور حداقلی آنان در این انتخابات نقش بر آب کرد.

وی افزود: دهه فجر امسال با بیداری اسلامی در منطقه که یکی از اهداف انقلاب اسلامی بود نیز مقارن شده است و به این دلیل حضور پر شور مردم در برنامه های این دهه نقش تأثیرگذار و دلگرم کننده ای بر روی افکار عمومی این ملت ها دارد.

برزگرزاده با بیان اینکه امروز صدای انقلاب اسلامی از اقصی نقاط جهان به گوش می رسد، اظهار داشت: صدور پیام انقلاب مانند انقلاب اسلامی به صورت نرم در حال انجام شدن است و این مسئله مهم ابرقدرت ها را به وحشت انداخته و همیشه در صدد مقابله با آن هستند.

برزگرزاده یادآور شد: در ایام دهه مبارک فجر باید در مسیر تبیین برخی از دستاوردها و ارزش های انقلاب اسلامی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در راه صدور هر چه بیشتر انقلاب کوشید.

وی همچنین بر لزوم توجه هر چه بیشتر به جوانان و نوجوانان در این برنامه ها تاکید کرد.