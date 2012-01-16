عمر صنعت بهره بردارى کروکودیل در قشم یک ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان روستایى بیان داشت: اولین محموله پرورش کروکودیل در ایران دهم دى ماه سال گذشته با ورود هشت سر از این آبزى عظیم الجثه از کشور مالزى به قشم آغاز شد و امروز عمر صنعت بهره بردارى از کروکودیلهاى جزیره نوپک قشم با 35 سر از این آبزى به یکسال رسیده است.

وى افزود: کارشناسان مزرعه پرورش کروکودیل نوپک قشم با موفقیت درمرحله تولید پوست این آبزى، شرایط کشورمان در رقابت با رقباى خارجى در صنعت بهره بردارى از پوست این آبزى را به حد استاندارد جهانى رسانده اند.

مدیرعامل شرکت پرورش کروکودیل نوپک با تقدیر از حمایتهاى سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت: فعالیت این مجموعه در منطقه آزاد قشم راه را براى تحقیق و گسترش دانش پرورش این آبزى در کشور باز و نام ایران را در زمره دیگر کشورهاى داراى این صنعت قرار داد.

وى با اشاره به علاقمندى گردشگران جزیره قشم براى دیدن این آبزى بیان داشت: پارک کروکودیلها در پارک ساحلى شهر سوزا مرکز بخش شهاب جزیره قشم با 15 سر از این آبزى در زمینى به مساحت 21 هزار متر مربع با هدف رضایت گردشگران قشم راه اندازى شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت پرورش کروکودیل نوپک گردشگران جزیره قشم با حضور در این مجموعه مى توانند از نزدیک با زندگى این آبزى و نحوه تخم گذارى و تولد بچه و ارزش فراوان کروکودیل ها با اطلاعات دریافتى از راهنمایان آشنا شوند.

روستایى ادامه داد: در مجموعه پرورش و نمایشگاه کروکودیل نوپک قشم، 12 نیروى بومى این جزیره نیز با گذراندن دوره هاى آموزشى و کسب تجربه در کنار کارشناسان این صنعت مشغول به کار شده اند.

پوست این آبزى با ارزش ترین قسمت آن به شمار مى رود وهر کروکودیل در هر سال به طور متوسط بین 40 تا 60 تخم مى گذارد که تخم هاى این جانور در درون دستگاههاى ویژه به نوزاد تبدیل مى شوند.

مزرعه پرورش کروکودیل نوپک با استفاده از شرایط آب و هوایى مناسب قشم و حمایت سازمان منطقه آزاد، دى ماه سال 89 در جزیره هنگام تاسیس شد.