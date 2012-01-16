سه خبر کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمند سفالگر لالجینی گفت: جزیره کیش میزبان نمایشگاهی از آثار سفال و سرامیک با عنوان "لبخند لالجین" است.

ایرج گلزاری جمیل افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی جاذبه های سفال و سرامیک قطب سفال ایران لالجین است.

این صنعتگر برجسته که تاکنون چندین نمایشگاه صنایع دستی را در جزیره کیش برگزار کرده، یادآور شد: محصولات عرضه شده در این نمایشگاه محصولاتی مدرن‌ است که جنبه کاربردی و تزیینی دارند.

وی با بیان اینکه تولید سفال و سرامیک در لالجین تاریخچه دیرینه ای دارد، تاکید کرد: تولیدات هنرمندان لالجین برای شناخت بیشتر نیازمند معرفی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ‌است.

گلزاری جمیل عنوان کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته میزبان علاقمندان در مجتمع خدماتی گلدیس کیش است.

نمایش "غریبه شام" در بهار به روی صحنه می رود

نمایش "غریبه شام" با مشارکت 30 بازیگر در شهرستان بهار به روی صحنه می رود.

کارگردان این نمایش گفت: نمایشنامه "غریبه شام" به نویسندگی سید حسین فدایی حسین، روایتگر داستان اسرای کربلا و ماجرای حضرت رقیه (س) است.

محمود غفاری افزود: این نمایش تا پنجم بهمن ماه در فرهنگسرای آیت الله بهاری شهرستان بهار هر روز ساعت 15 و 30 دقیقه به روی صحنه می رود.

وی عنوان کرد: در این نمایش 30 بازیگر به ایفای نقش می پردازند و میثم یونسی تهیه کنندگی کار را به عهده دارد.

غفاری افزود: این نمایش با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار، انجمن هنرهای نمایشی استان و هیئت رزمندگان اسلام شهر بهار به روی صحنه می رود.

72 طرح از همدان به جشنواره جوان خوارزمی راه یافت

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان گفت: 72 طرح از همدان در سال تحصیلی گذشته به سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی راه یافت.

محمود نقوی افزود: در سال گذشته یک هزار و 575 طرح از دانش آموزان دوره متوسطه و دانشجویان کاردانی در 16 گروه علمی به دبیر خانه جشنواره جوان خوارزمی ارسال شد.

وی اضافه کرد: این طرح ها در زمینه برق، کامپیوتر، مکانیک، عمران، علوم پزشکی، کشاورزی، فیزیک، شیمی، ریاضی، ادبیات فارسی، علوم اسلامی، علوم اجتماعی، هنر، رباتیک و نانو تکنولوژی ارائه شده است.

وی اظهار داشت: طراحان سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی استان همدان یک هزار و 506 نفر بودند که یک هزار و 432 نفر از دوره متوسطه و 74 نفر از دانشجویان فنی را شمال می شدند.

وی افزود: در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی طرح "سبزی خرد کن" از دانش آموز سید مصطفی حسینی رتبه سوم کشوری را کسب کرد.