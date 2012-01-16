انتخابات مظهر مشارکت مردم در سرنوشت خود است

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق افزود: ناکارآمدی توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی در 32 سال و استمرار زنجیره ای پیروزی های این نظام به خاطر ایستادگی محکم و استوار مردم بر آرمان ها و ارزش ها و حضور هوشمندانه در صحنه بوده است.



وی اظهار داشت: همه مسئولان و کاندیداهای انتخاباتی مکلف بر پایبندی کامل به قانون اساسی هستند تا زمینه یک انتخابات سالم و رقابتی مطلوب فراهم آید.



تقوی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم تصریح کرد: احزاب و گروه ها وظیفه هدایت مردم به سمت انتخابات سالم را دارند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: اگر خدای ناکرده مجلسی با عناصر ضعیف و وابسته به مراکز قدرت و ثروت داشته باشیم بدون شک نمی توان انتظار دفاع از حقوق، منافع و امنیت ملت را داشت و در این صورت است که باید نگران امنیت و منافع ملی باشیم.



تقوی افزود: انتخابات نباید تحت تاثیر کانون های ثروت و قدرت قرار گیرد زیرا مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن را دارد.



وی با بیان اینکه برخی کشورهای غربی و منطقه قصد دارند انتخابات مجلس نهم را مانند انتخابات 88 به چالش بکشند تصریح کرد: آحاد ملت به ویژه متولیان فرهنگی وظیفه دارند تحرکات این عناصر در انتخابات را رصد و زمینه برگزاری انتخاباتی با شکوه را بوجود بیاورند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: مردم باید با مدیریت، هوشمندی و درایت لازم در ایجاد بصیرت نافذ و مقابله مدبرانه با فتنه تلاش کنند.



مصطفی تقوی خاطر نشان کرد: مردم و مسئولان نظام باید به دنبال بستر سازی برای خلق حماسه بی نظیر تحت لوای فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری باشند تا شاهد انتخاباتی با بصیرت و هوشیارانه و تعیین نامزدهای اصلح، دلسوز و ولایی باشیم.