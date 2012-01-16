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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

با حضور محمدعلی موحد/

گفتار ماه بنیاد شمس با «شمس در آینه مولانا» آغاز می‌شود

گفتار ماه بنیاد شمس با «شمس در آینه مولانا» آغاز می‌شود

نخستین مجموعه نشست‌های بنیاد شمس تبریزی با همکاری مؤسسه فرهنگی اکو با سخنرانی دکتر محمدعلی موحد و با موضوع «شمس در آینه مولانا» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد شمس تبریزی اقدام به برپایی سلسله جلسات تحلیلی با محوریت شمس و مولانا کرده است که نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتار ماه»  این بنیاد چهارشنبه 28 دی ماه با همکاری مؤسسه فرهنگی اکو با موضوع «شمس در آینه مولانا» برگزار خواهد شد.

در این نشست دکتر محمدعلی موحد، مولوی‌پژوه و مصحح مقالات شمس تبریزی درباره مقالات شمس و تأثیر شمس تبریزی بر مولانا سخن خواهد گفت.

استاد موحد، از شاخص‌ترین چهره‌های عرصه ادبیات کهن، مولوی‌شناسی و شمس‌پژوهی است. او در طول زندگی خویش همواره مشغول به تحقیق، تألیف و ترجمه بوده و آثار بزرگی از خود به یادگار گذاشته است که بی‌شک، بزرگ‌ترین آنها تحقیق در متون عرفانی، به ویژه چاپ انتقادی مقالات شمس تبریزی است.

نخستین نشست این مجموعه روز چهارشنبه 28 دی ماه از ساعت 16 تا 18 در مرکز آموزش مؤسسه فرهنگی اکو واقع در خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 27 برپا می‌شود.

این نشست‌ها قرارست هر ماه برگزار شود و موضوع هر جلسه به یکی از وجوه ادبی و عرفانی شمس و مولانا اختصاص خواهد داشت.

برای نخستین نشست از مولانا و شمس‌پژوهان مختلف دعوت به عمل آمده و همچنین از طریق نهادهای مختلف فرهنگی و ادبی و دانشکده های ادبیات نیز اطلاع‌رسانی شده است.

کد مطلب 1510617

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