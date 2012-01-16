فرهنگ عاشورا بزرگترین رسانه شیعه در طول تاریخ بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاضی پور پیش از ظهر روز دوشنبه در جمع فعالان فرهنگی شهرستان دامغان در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان با بیان مطلب فوق افزود: فرهنگ عاشورا همه تاریخ را تحت تاثیر قرار داده و این فرهنگ باید به نسل های آینده منتقل شود.



قاضی پور اظهار داشت: انتقال پیام مهمترین هدف تبلیغات در فعالیت های فرهنگی است.



وی با تاکید بر اهمیت توزیع مجلات فرهنگی مذهبی مثل خیمه، چاوش و بشری تصریح کرد: به مناسبت محرم و صفر این اداره اقدام به توزیع تعدادی از این نشریات با هدف تغذیه فکری بین روحانیان و هیئات مذهبی این شهرستان کرده است.



کمک کارشناس تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی دامغان گفت: توزیع200 جلد کتاب فرهنگ عاشورایی، 60 حلقه نرم افزار حسینی و تعدادی نوحه های محرم و صفر همراه با لوح فشرده به سبک های جدید در بین مبلغان، مداحان و مسئولان هیئت های مذهبی از دیگر اقدامات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان به مناسبت ماه محرم و صفر بوده است.