برگزاری ششمین همایش فلسفه رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، با نگاه فلسفه شناخت، فلسفه رسانه، دانشی است که "شناخت و علم رسانه ای" را مورد بحث و تحلیل قرار می دهد.

دیدگاه های جدید در حوزه فلسفه رسانه که برخاسته از حوزه فلسفه تحلیلی است، فلسفه رسانه را به عنوان "فهم عمیق" واقعیت های رسانه ای تفسیر می کند.

همایش فلسفه رسانه، تلاش دارد تا با پوشش موضوعات کمتر مطرح شده در ایران، بعد جدیدی به مطالعات حوزه فلسفه رسانه در ایران بدهد.

فلسفه عکس، فلسفه فضای مجازی، جعل هویت در فضای مجازی عناوین برخی سخنرانیهای پیش بینی شده برای همایش اعلام شده اند.

اطلاعات بیشتر درباره این همایش از طریق نشانی اینترنتی http://fws.ut.ac.ir/rtl/winNews.aspx?bgiId=619&From=NewsList&LanId=1 قابل دسترسی است .