به گزارش خبرنگار مهر، عفت شریعتی کوهبنانی طی بیانیه ای در محکومیت ترور شهید مصطفی احمدی روشن اظهارکرد: پیشرفت‌های علمی روز افزون جمهوری اسلامی ایران بر کالبد پوسیده استکبار جهانی سایه رعب و وحشت افکنده است و جامعه علمی کشور، در آستانه سالگرد شهادت دکتر علیمحمدی، بار دیگر با ترور ناجوانمردانه یکی از فرزندان پاک این ملت، دانشمند و متفکر بسیجی شهید احمدی روشن به دست ایادی استکبار در سوگ نشست.

وی افزوده است: در بستر تاریخ اندیشه نابودگری و حذف انسان ها شنیع ترین گرایش مقابله بوده و هست که ناتوانی و استیصال برای کسب منافع گروهی و فردی بزرگ ترین نشان و نمود بروز و ظهور آن است و ترور شهید مصطفی احمدی روشن، حادثه ای مبتنی بر تفکرات نابودگری است که نخبگان و دانشمندان را تهدید کرده و توسعه دانش ایرانیان را برنتافتند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرده است: پیشرفت‌های علمی روزافزون جمهوری اسلامی ایران، بر کالبد پوسیده استکبار جهانی و خونخوار سایه رعب و وحشت افکنده و آنها، چاره را در ترور ناجوانمردانه دانشمندان این مرزو بوم یافته‌اند، اما دریغ از اینکه هنوز این واقعیت را درک ننموده‌اند که فرزندان امام خامنه‌ای یکی پس از دیگری به مولا و مقتدایشان لبیک گفته و خالصانه در راه پیشرفت ایران اسلامی گام برمی‌دارند و در این راه، شهادت نیز برایشان بسیار گواراست.

شریعتی افزوده است: اگر چه دشمنان بشریت در سالگرد ترور شهید علی‌محمدی اقدام به ترور شهید مصطفی احمدی روشن کردند تا به زعم خود ضربه شستی از دانشمندان هسته ای ایران بگیرند، اما فارغ از تمام اهداف پلید اسرائیل، این نطفه شوم آمریکا، توسعه علم و فن‌آوری در میان ایرانیان چیزی نیست که به سادگی بتوان جلوی آن را سد کرد.

وی بیان کرده است: دولت‌های غربی و در راس آنها دولت آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی که در خیال خام خود می‌پندارند با به شهادت رساندن دانشمندان کشورمان، قادر به توقف حرکت شتابان علمی ایران خواهند بود، با روی آوردن به سیاست نخ‌ نمای تروریسم دولتی، قصد دارند تا در امتداد جنگ تبلیغاتی و روانی علیه ایران، به زعم خود هزینه توسعه کشور را بالا برده و با توهم بازگشت به دوره استعمار، جوانان ایرانی را از تلاش برای تبدیل کردن کشور به الگوی استقلال و سربلندی برای دیگر کشورها منحرف سازند.

وی در این اطلاعیه ضمن محکوم کردن این ترور ناجوانمردانه، شهادت شهید احمدی روشن را به مقام معظم رهبری و خانواده آن شهید بزرگوار تسلیت گفته و ضمن لبیک و بیعت مجدد با آرمانهای امام راحل و اطاعت از منویات مقام معظم رهبری، خواستار برخورد سریع و قاطعانه دستگاههای مسئول با مسببان این واقعه دلخراش شده است.