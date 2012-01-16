به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش پیش از ظهر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های استان بوشهر اظهار داشت: بالا رفتن سطح مطالعه نقش بسیار مهمی در رشد کیفی کارها دارد و باید با تعریف و ایجاد زیرساختهای لازم، فضای مطالعاتی مناسبی برای همه اقشار جامعه ایجاد کنیم.

وی به نبود کتابخانه عمومی مناسب در استان اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر با این پیشینه تاریخی باید چندین کتابخانه بزرگ داشته باشد تا مردم بتوانند از آنها برای بالا بردن سطع دانش و معلومات خود استفاده کنند.

استاندار بوشهر به لزوم احداث کتابخانه‌های عمومی در روستاها اشاره کرد و افزود: بسیاری از روستاها از داشتن یک محل مناسب برای مطالعه محروم هستند و باید محل مناسبی را برای مطالعه در روستاها فراهم سازیم.

جهانبخش ادامه داد: یک میلیارد تومان برای ایجاد و راه اندازی 10 کتابخانه روستایی در استان بوشهر از محل مازاد بر درآمد استان در سال جاری اختصاص می‌یابد که امیدوارم بتواند سرانه مطالعه را در روستاها بالاتر ببرد.

وی با اشاره به آمار نگران‌کننده سرانه مطالعه در کشور و استان بوشهر گفت: برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در بین مردم باید از خانواده‌ها شروع کنیم و از انجا این فرهنگ را گسترش دهیم.

جهانبخش اضافه کرد: شهرداری‌ها باید نیم درصد حق کتابخانه‌های عمومی را پرداخت کنند تا این کتابخانه‌ها در برای هزینه‌ها داخلی خود با مشکلی مواجه نشوند و بتوانند به نحو مناسب‌تری به مردم خدمات رسانی کنند.

وی ادامه داد: میزان مطالعه در هر کشور یکی از ملاک‌های توسعه یافتگی آن کشور است. باید با توسعه کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین مردم، ساعت مطالعه را بالا ببریم.

استاندار بوشهر خواستار تبلیغات بیشتر رسانه‌ها در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی شد و گفت: همه ما وظیفه داریم در ارتقای فرهنگ‌ کتابخوانی تمام توان خود را به کار بگیریم و در توسعه سخت‌افزاری کتابخانه ها نیز تلاش کنیم.