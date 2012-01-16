25 باب مدرسه در هشتگرد ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان البرز که پیش ازظهر دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، مسائل مربوط به مشکلات و کمبود مدارس در شهرهای تازه تأسیس نظیر هشتگرد و... از سوی معاونان بررسی شد.



مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در این جلسه به حذف 4 تبصره قبلی و اصرار اداره مسکن و شهرسازی مبنی بر حذف این تبصره اشاره کرد و با اظهار نگرانی از کمبود فضای آموزشی افزود: به دلیل ساخت و سازها در شهرهای اقماری، فضای موجود پاسخگوی این نیازها نخواهد بود.



احمد علی قنبر هراتی در ادامه به جمعیت سه هزار نفری دانش آموزی که به شهر ماهدشت اضافه خواهد شد نیز اشاره کرد و گفت: اکنون فضای ماهدشت جوابگوی نیازهای آموزشی نیست و این شهر با کمبود پنج مدرسه مواجه است که این بخشی از این کمبودهاست.



وی درخواست کرد که چهار تبصره الحاقی به آموزش و پرورش مجدداً احیا شود یا رویکرد جدیدی از قانون شهرداری ها در ایجاد سرانه ها و فضاهای آموزشی صورت گیرد.



استاندار البرز نیز در این خصوص برای ساخت هر چه سریعتر 25 باب مدرسه در شهر تازه تاسیس هشتگرد قول مساعد داد.