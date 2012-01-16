حسن واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص توهین هواداران تیم فوتبال استقلال به برخی از بازیکنان تیم مس کرمان از جمله محسن خلیلی ضمن بیان مطلب فوق، اظهار داشت: فحاشی هواداران استقلال به مهاجم تیم ما حادثه تلخی بود که از مدیران باشگاه استقلال انتظار میرود با این مسئله برخوردی جدی داشته باشند.
وی در همین خصوص افزود: بهتر است مدیران باشگاه استقلال به جای مذاکره مستقیم با بازیکنان تیمهای دیگر که با باشگاهشان قرارداد دارند اندکی با هوادارانشان در خصوص رعایت موازین اخلاقی و احترام به بازیکنان و کادر فنی تیم مقابل در ورزشگاهها صحبت کنند.
عضو هیئت مدیره باشگاه مس کرمان تاکید کرد: بهتر است مسئولان باشگاه استقلال تمهیداتی بیاندیشند که دیگر شاهد تکرار چنین توهینهای زشتی از سوی هوادارانشان به حریفان نباشیم.
سخنگوی باشگاه مس کرمان در خاتمه گفت: مدیران استقلال نباید فراموش کنند که شخصیتهای بزرگ و قابل احترامی عضو هیئت مدیره این باشگاه بوده و اینگونه رفتار زشت تماشاگرانشان زیبنده نام آنها نیست.
دیدار تیمهای استقلال تهران و مس کرمان در چارچوب هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور که یکشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد به برتری یک بر صفر نارنجی پوشان کرمانی انجامید.
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