معرفی گل نرگس شیراز به رونق صنعت گردشگری کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد خرد توضیح داد: چنانچه بازاریابی مناسبی برای گل نرگس صورت گیرد می توان در آینده نزدیک شاهد صادرات انبوه این گل و فرآورده هایش به داخل و خارج از کشور باشیم.

وی ادام داد: برداشت این گل در اواسط پاییز و زمستان حتی می تواند به رونق صنعت گردشگری و جذب توریست در این فصل نیز کمک کند.

وی انتقاد از عدم اطلاع رسانی و تبلیغ کافی در رابطه با گل نرگس در شیراز نیز بیان کرد: این گل زیبا همچنین دارای خواص دارویی است که به دلیل تبلیغ ناکافی و اطلاعات کم هنوز شناخته نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه تولیدات گل نرگس در استان علاوه بر فروش در سطح استان به استانهای دیگر ازجمله اصفهان، مرکزی و تهران نیز صادر می شود، ادامه داد: با توجه به اقصادی بودن کشت گل نرگس در فضای آزاد، سطح کشت هرساله افزایش می یابد و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز این آمادگی را دارد که با سرمایه گذاران برای تولید این گل در استان همکاری لازم را داشته باشد.

خرد اعلام کرد: هم اکنون در استان فارس میزان 12 هزار و 400 متر مربع گل نرگس در فضای باز و سه هزار و 240 متر مربع در محیط گلخانه وجود دارد که میزان عملکرد تولید شاخه به ازای هر متر مربع در عرصه های زراعی آبی 95 شاخه است.