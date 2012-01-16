نتایج تحلیل عملیات روانی و هجمه رسانه ای دشمن علیه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیب دوم پاسدار رمضانعلی شریف پیش از ظهر امروز در نشست خبری یادواره ملی شهید حجت الاسلام والمسلمین عبدالله میثمی با بیان این مطلب افزود: یکی از داده های تحقیقی که در حوزه عملیات روانی و هجمه رسانه ای دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، این است که بخش عمده ای از عملیات روانی و کار رسانه ای دشمن علیه روحانیت در جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن جایگاه ولایت فقیه است.

وی اضافه کرد: بررسی اجمالی گفتگوهای ویژه، مستندها و برنامه هایی که دشمن از طریق رسانه ها و مجاری دیگرش منتشر می کند، نشان می دهد یکی از اساسی ترین محورهای تهاجم رسانه ای دشمن موضوع روحانیت است که در این هجمه رسانه ای خود، نقشی که شبکه های گسترده روحانیت، توسعه و تأمین گفتمان انقلاب اسلامی داشتند، هدف قرار گرفته است.

مدیر روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از اساسی ترین محورهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را نقش و کارکرد شبکه عظیم روحانیت در گفتمان سازی و برداشت عالمانه از مکتب حیات بخش اسلام عنوان کرد و گفت: یادواره شهید حجت الاسلام والمسلمین عبدالله میثمی در پی آن است که نقش فقط یکی از روحانیون دوران دفاع مقدس را بررسی و برای روحانیت جوان و نسل جوان تبیین کند تا بازخوانی این حضور تاریخ ساز بتواند الگویی برای نسل جوان باشد.

به گزارش مهر، سردار شریف عناوین 5 کتاب که با محورهای داستانی، برگرفته از سخنرانی های شهید عبدالله میثمی، شعر و خاطره نویسی با محوریت زندگی و منش شهید عبدالله میثمی تهیه شده است خبر داد.