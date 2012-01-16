۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

مسئول بی توجه به امور معلولان مواخذه می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندارهرمزگان تاکید کرد: مسئولی که دلیل قانع کننده ای برای پیگیری امور معلولان نداشته باشد مواخذه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در دیدار با اعضای انجمن ضایعات نخاعی استان اظهارداشت: مسئولان وظیفه دارند مشکلات بیماران ضایعات نخاعی را به صورت ویژه پیگیری و حل کند.

وی با بیان اینکه مجموعه بهزیستی دراین راستا منشا خدمات خوبی بوده است، تاکید کرد: چنانچه مسئولی دلیل قانع کننده ای برای پیگیری امور معلولان نداشته باشد مواخذه می شود.

استاندار هرمزگان همچنین از شهرداران ومسئولان عمرانی خواست هر چه سریعتر جلسات تخصصی به منظور مناسب سازی فضای سطح شهر برای عبور و مرور معلولان که از خواسته های این اعضا بود تشکیل و نتیجه را به مدیریت استان اعلام کنند.

مشاور استاندار در امور معلولان منصوب می شود

استاندارهرمزگان گفت: در نظر داریم فردی را به عنوان مشاور استاندار در امور معلولان منصوب کنیم تا امور معلولان را پیگیری و همچنین به نمایندگی از آنها در شورای اداری حضور یابد.

عزیزی در خصوص رفع مشکلات این اعضا در بخشهای آموزشی، اجتماعی و مسکن قولهای مساعدی داد.

