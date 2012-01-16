دستور جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تایید ریاست دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع نهایی تعیین صلاحیت ریاست دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه این هفته خود دستور تایید رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است.

فرهاد دانشجو رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی با رای 5 از 9 پس از جلسه 21 دی ماه هیئت امنای دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده است و حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و عضو حقوقی هیئت امنای دانشگاه آزاد، تاکید کرده است که این رای قطعی است و وضعیت تایید ریاست "دانشجو" در دانشگاه آزاد در اولین جلسه شورای عالی فرهنگی در هفته جاری بررسی می شود.

بر اساس اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر کردند که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد رئیس پیشنهادی دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند.

این امر در روز چهارشنبه 21 دی ماه رخ داد و جلسه با حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام محمدیان، حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی، کامران دانشجو، مرضیه وحیددستجردی، عبدالله جاسبی، بهمن یزدی صمدی، حمید میرزاده، فریدون عزیزی و فرهاد دانشجو تشکیل شد.

پس از جلسه فرهاد دانشجو رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران یادآور شد: احساس مسئولیت کردم و خودم را در معرض رای قرار دادم و در نهایت رای 5 از 9 را بدست آوردم. رای ها به صورت مکتوب بوده و مشخص نیست.

پس از دانشجو، فریدون عزیزی عضو حقیقی هیئت امنای دانشگاه آزاد نیز به خبرنگاران گفت: امیدواریم انتخاب فرهاد دانشجو را شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم صحه بگذارد و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شود.

اما نکته جالب توجه در این جلسه این بود که عبدالله جاسبی پس از پایان جلسه مدعی شد که جلسه بدون مصوبه قانونی به پایان رسیده است.

رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: پیشنهاد شد که ما با کاندیداهایی که اینجا هستند مصاحبه کرده و با دو سه نفری هم که حضور ندارند هفته آینده وارد مذاکره شده و در نهایت تصمیم بگیریم که باز هم این پیشنهاد مورد موافقت گروهی که وزرای کابینه هستند و تعدادشان 5 نفر بود، قرار نگرفت.

جاسبی خاطرنشان کرد: از طرف رئیس هیئت امنا اعلام شد که جلسه دوباره از سر گرفته شود اما آنها خودشان بدون آنکه از طرف هیئت امنا اعلام رای شود، رای دادند و گفتند رای ما "فرهاد دانشجو" است اما این موضوع مورد موافقت گروه دوم قرار نگرفت و چون توسط رئیس هیئت امنا اعلام نشد، عملا مسئله بدون رسیدن به یک جمع بندی قانونی پایان گرفت.

با این وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع نهایی تصمیم گیری درباره تایید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی است که قرار است در جلسه سه شنبه 27 دی صلاحیت فرهاد دانشجو برای ریاست دانشگاه آزاد را مورد بررسی قرار دهد.