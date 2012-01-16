"کمی‌ بالاتر" بدون یزدانی به صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "کمی بالاتر" جدیدترین اثر گروه هنرهای معاصر "ویرگول" است که با کارگردانی آروند دشتآرای در تالار حافظ به عنوان اولین سالن متحرک تئاتر ایران به صحنه رفته است. این نمایش با حضور چهرههای مطرح بازیگری سینما و تئاتر نظیر رویا تیموریان، حبیب رضایی، هانیه توسلی و طناز طباطبایی به صحنه میرود.
در این نمایش که با استفاده از تکنولوژی متفاوت نسبت به سایر نمایشهای به صحنه رفته در تئاتر ایران، اجرا میشود رضا یزدانی نیز به عنوان آهنگساز حضور دارد که در اجرای این نمایش چند قطعه موسیقی را به صورت زنده اجرا میکند.
یکشنبه 25 دیماه اما نمایش "کمی بالاتر" بدون حضور یزدانی به صحنه رفت که این امر باعث گلایه برخی از مخاطبان حاضر در سالن شد.
البته گویا این اتفاق برای یک شب رخ داده و در باقی اجراهای نمایش "کمی بالاتر"، رضا یزدانی حضور خواهد داشت و به اجرای زنده موسیقی میپردازد.
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