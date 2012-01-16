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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

حجت الاسلام صالحی:

بازسازی بقاع متبرکه همدان نیازمند توجه خیرین است

بازسازی بقاع متبرکه همدان نیازمند توجه خیرین است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان همدان گفت: بازسازی و عمران بقاع متبرکه نیازمند توجه جدی خیرین استان همدان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صالحی با اشاره به اینکه 255 بقعه مربوط به امامزادگان و اهل بیت(ع) در استان همدان وجود دارد، گفت: این بناها مظلوم ترین بناها در بین ساختمان های استان همدان هستند.

حجت الاسلام صالحی با تاکید بر اینکه خیرین باید در امر بازسازی و مرمت بناهای امامزادگان همدان مشارکت کنند، گفت: اطلاع رسانی در این زمینه و تشویق خیرین به انجام این کار و آشنایی اذهان عمومی با امورخیریه و وقف ضروری است.

وی یکی دیگر از مشکلات در زمینه وقف را تمرکز مردم در برخی زمینه های خاص همچون روضه خوانی برای امام حسین (ع) دانست و عنوان کرد: از راه حل های موجود برای مقابله با این مسئله آشنا کردن و جهت دادن مردم به سمت وقف های جدید است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه خوشبختانه مردم برای امام حسین (ع) همواره پیش قدم هستند، گفت: امروز باید مردم در اموری همچون اشتغال و ازدواج جوانان و تامین هزینه های بیماران خاص وقف کنند، چرا که نیاز امروز مردم این مسائل است.

حجت الاسلام صالحی با اشاره به برنامه های سازمان اوقاف و امور خیریه استان همدان عنوان کرد: چهره وقف و سازمان اوقاف در استان همدان، مظلوم واقع شده و حساسیت ها و آسیب های زیاد این کار باعث شده تا هرچقدر هم در این زمینه کار شود، بازهم کم باشد.

کد مطلب 1510660

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