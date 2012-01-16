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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

شورای نگهبان اعلام کرد:

تائیدمصوبه مجلس درباره جلوگیری از افزایش خارج چارچوب قیمت حاملهای انرژی

تائیدمصوبه مجلس درباره جلوگیری از افزایش خارج چارچوب قیمت حاملهای انرژی

شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره جلوگیری از چند برابر شدن قیمت حامل های انرژی تا پایان سال 90، خارج از چارچوب قانون بودجه را تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری مصوب جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان همچنین اعلام کرد طرح دوفوریتی استفساریه مفاد جزء (ب) بند(46) قانون بودجه سال 1390کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس 20 دی ماه دو فوریت طرح استفساریه ای را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن دولت اجازه افزایش 20 درصدی قیمت حامل های انرژی در سه ماهه پایانی سال 1390 را ندارد. این طرح دوفوریتی 21 دی ماه به تصویب نهایی مجلس رسید.

 

کد مطلب 1510661

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