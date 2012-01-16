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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

فلسفه تحلیلی در ابتدا به منطق و زبان توجه داشت

فلسفه تحلیلی در ابتدا به منطق و زبان توجه داشت

استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا با اشاره به اینکه فلسفه تحلیلی در ابتدای راه خود متوجه مباحث انتزاعی منطق، ریاضیات و زبان بود، گفت: از اینرو اخلاق چندان جایگاهی در دوران ابتدایی فلسفه تحلیلی نداشت.

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در خصوص تأثیر فلسفه تحلیلی بر کاربردی شدن موضوعات اخلاقی به خبرنگار مهر گفت: فلسفه تحلیلی در ابتدای راه خود متوجه مباحث منطق، ریاضیات و زبان بود.

وی افزود: متفکران و اندیشمندان این فلسفه از جمله فرگه، راسل و ویتگنشتاین به مباحثی چون منطق، ریاضیات و زبان توجه و تمرکز داشتند. یکی از عواملی که باعث می‌شد این فیلسوفان متوجه مسائل انتزاعی منطق، ریاضی و زبان باشند حوزه مطالعاتی آنها بود.

لچز تصریح کرد: فرگه و راسل زمینه مطالعاتی ریاضی و منطق داشتند و ویتگنشتاین هم تحصیلاتی در حوزه مهندسی داشت، بر این اساس توجه آنها در فلسفه معطوف به ریاضی، منطق و زبان بود، از اینرو اخلاق چندان جایگاهی در فلسفه آنها نداشت.

استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا یادآور شد: فلسفه تحلیلی در ادامه به مسائل و مباحث اخلاق توجه نشان می‌دهد و موضوعاتی از اخلاق عملی در آن اهمیت دارد.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در پایان تصریح کرد: از اینرو شاهد هستیم فلسفه تحلیلی از رویکرد دوران ابتدایی خود تغییر مسیر داده و مسائل اخلاقی را بررسی می کند.

کد مطلب 1510664

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