فلسفه تحلیلی در ابتدا به منطق و زبان توجه داشت

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در خصوص تأثیر فلسفه تحلیلی بر کاربردی شدن موضوعات اخلاقی به خبرنگار مهر گفت: فلسفه تحلیلی در ابتدای راه خود متوجه مباحث منطق، ریاضیات و زبان بود.

وی افزود: متفکران و اندیشمندان این فلسفه از جمله فرگه، راسل و ویتگنشتاین به مباحثی چون منطق، ریاضیات و زبان توجه و تمرکز داشتند. یکی از عواملی که باعث می‌شد این فیلسوفان متوجه مسائل انتزاعی منطق، ریاضی و زبان باشند حوزه مطالعاتی آنها بود.

لچز تصریح کرد: فرگه و راسل زمینه مطالعاتی ریاضی و منطق داشتند و ویتگنشتاین هم تحصیلاتی در حوزه مهندسی داشت، بر این اساس توجه آنها در فلسفه معطوف به ریاضی، منطق و زبان بود، از اینرو اخلاق چندان جایگاهی در فلسفه آنها نداشت.

استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا یادآور شد: فلسفه تحلیلی در ادامه به مسائل و مباحث اخلاق توجه نشان می‌دهد و موضوعاتی از اخلاق عملی در آن اهمیت دارد.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در پایان تصریح کرد: از اینرو شاهد هستیم فلسفه تحلیلی از رویکرد دوران ابتدایی خود تغییر مسیر داده و مسائل اخلاقی را بررسی می کند.