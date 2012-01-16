ترور در همه ادیان و مکاتب فاقد مشروعیت است

مهدی مطهرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ترور بدون پذیرش رسمی از سوی مراجع در هاله‌ای از ابهام و گمانه زنی‌های متفاوت قرار می‌گیرد افزود: در بیشتر زمان‌ها مرجع ترور به دلیل منفور بودن این عمل در ابهام می‌ماند.



وی ادامه داد: حتی در مکاتبی که هدف وسیله را توجیح می‌کند نیز انجام ترور پذیرفته و مشروع نیست.



عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم تصریح کرد: ترور در هر مکتبی با هر نوع گرایشی که ذره‌ای از انسانیت در آن وجود داشته باشد، ابزاری نامشروع و انجام آن خارج از رفتارهای پذیرفته شده حقوقی، سیاسی و انسانی است.



وی در خصوص شناسایی مرجع فاعلی ترور اظهار داشت: برای این منظور باید مشخص شود که انجام ترور به نفع چه کسانی است و چه کسانی از نظر شخصیت حقوقی و حقیقی در تضاد با این منفعت هستند.



مطهرنیا به ترور شهید احمدی روشن اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه شهید احمدی روشن معاون بازرگانی نیروگاه نطنز و از نمایندگان ایران در مذاکره با بازرسان آژانس بوده است و همچنین با اشاره تلویحی رژیم اسرائیل مبنی بر حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای ایران، می‌توان به نقش رژیم غاصب صهیونیستی در این ترور پی برد.



همکاری ایران با آژانس باید مورد تعمق قرار بگیرد



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ادبیات سیاسی شخصیت حقیقی و حقوقی افراد از یکدیگر متمایز می‌شود، ابراز داشت: در روابط دیپلماتیک شخصیت حقوقی افراد قابل تأیید و احترام است اما همواره خطر فاصله گرفتن و سوء استفاده افراد از شخصیت حقوقی اشان وجود دارد.



این کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل به احتمال همکاری بازرسان آژانس با جاسوسان آمریکا و اسرائیل اشاره و تصریح کرد: شخصیت حقوقی بازرسان آژانس مورد تأیید و احترام است اما امکان سوء استفاده این افراد از شخصیت حقوقی و موقعیتشان وجود دارد.



مطهرنیا اضافه کرد: البته در صورت پذیرفتن این فرض، همکاری ایران با آژانس باید مورد تعمق قرار بگیرد و در صدور مجوز برای بازرسان آژانس راهکارهای متفاوتی را مد نظر قرار داد.