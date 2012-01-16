«نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نامه را کهن‌ترین منظومه حماسی شیعی شناخته شده برشمرده‌اند و انتشار تصویر نسخه خطی بازمانده آن در سال 1388 با مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی و محمود امیدسالار منتشر و موسسه میراث مکتوب نیز متن حروفی آن را نیز به تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامی در سال 1389 منتشر کرد.

این اثر دومین ویژه‌نامه مکتوبی است که از سوی این موسسه در دو سال گذشته درباره این کتاب و در قالب ویژه‌نامه شماره 20 آینه میراث منتشر شده است.

قاسمی در این اثر پژوهشی نکاتی درباره مقاله دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، نکاتی درباره متن عکسی و حروفی علی‌نامه و برخی لغات و ترکیبات آن را مورد توجه و بررسی قرار داده است.

«علی‌نامه» نخستین تجربه شعر حماسی شیعه اثنی‌عشری است، هم از نظر قدمت تاریخ حماسه های شیعی و هم از نظر در برداشتن نوادر لغات و ترکیبات فارسی کهن اهمیت به سزایی دارد که تاکنون گمنام مانده و در کتب تاریخ ادبیات فارسی به آن اشاره‌ای نشده است.

این منظومه اثری است به سبک شاهنامه فردوسی مربوط به اواخر قرن پنجم هجری و درباره دلاوری های حضرت علی (ع) در جنگ‌های صدر اسلام که به نظم در آمده است.

تاریخ کتابت این اثر نشان می‌دهد که حدود 100 سال بعد از سرایش شاهنامه فردوسی سروده شده است. نسخه اصلی این منظومه را مجتبی مینوی به صورت میکروفیلم از قونیه به ایران آورد.

نسخه اصلی این اثر در موزه قونیه نگهداری می‌شود.

موسسه پژوهشی میراث مکتوب «نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه» را در 132 صفحه و بهای 30 هزار ریال منتشر کرده است.