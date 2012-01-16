شکست دور رفت را با پیروزی برابر صبا جبران می کنیم

میلاد غریبی بازیکن تیم فوتبال سایپای البرز در گفتگو با مهر، در مورد پیروزی سه بر صفر برابر ذوب آهن اظهار داشت: برد با ارزشی را به دست آوردیم؛ در این مسابقه بر توپ و میدان مسلط بودیم و موقعیت های گلزنی زیادی بر روی دروازه حریف ایجاد کردیم و در نهایت هم ذوب آهن را شکست دادیم.

وی ادامه داد: هفته قبل شکست بدی برابر شهرداری تبریز داشتیم و می خواستیم در بازی با ذوب آهن ثابت کنیم که آن شکست اتفاقی بوده است و به همین دلیل با تمام توان به میدان رفتیم. یکی از دلایل باخت برابر شهرداری زمین ناهموار کرج بود؛ اما در اصفهان زمین کاملا هموار بود و توانستیم تاکتیک های مورد نظر مربیان را پیاده کنیم و پیروز شویم.

غریبی در خصوص تیم ذوب آهن گفت: ذوب آهن از تیم های خوب لیگ برتر است که در چند سال اخیر همیشه جزء تیم های مدعی قهرمانی بوده است این تیم در مقابل ما خوب بازی کرد ولی ما با شناختی که از حریف داشتیم موفق شدیم سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.

بازیکن تیم سایپا در مورد دیدار هفته آینده برابر صبای قم گفت: باید در مقابل صبا به برتری برسیم تا شکست دور رفت را جبران کرده باشیم؛ صبا از تیم های خوب این فصل است ولی فقط به سه امتیاز مقابل صبا فکر می کنیم.