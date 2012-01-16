حفظ جان دانشمندان ایرانی در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گیرد

حجت الاسلام سید محسن شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هراس دشمنان از استقلال علمی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی به معنای به چالش کشیدن نظام حکومتی جهان بود که بیداری اسلامی ثمره ای از این پیروزی است.

وی با بیان اینکه جوانان ایران اسلامی همچون حضور آنان در دوران دفاع مقدس، خود را در پیشرفت علمی کشور ثابت کردند، عنوان کرد: شهادتها عزم ملت ما را افزایش می دهد و ما را در این راه مصمم تر می کند، دشمنی استکبار جهانی نشان از درست بودن راه نظام است.



حجت الاسلام شفیعی خطاب به مجامع بین المللی عنوان کرد: جدی تر شدن اراده جوانان به ویژه نسل سوم انقلاب اسلامی با افزایش تحریمهای اقتصادی و علمی، پیام ملت دیندار ایران اسلامی به مجامع بین المللی است.



وی شهدای جهاد علمی را نشان از پیوند جامعه دانشگاهی کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: هر عنصری که از جامعه دانشگاهی شهید شود، پیوند دانشجویان با مقام معظم رهبری را محکم تر می کند.



مسئول دفاتر استانی نهاد نمایندگی در دانشگاه های خوزستان به شخصیتهای وارسته شهدای جهاد علمی اشاره کرد و افزود: شهید شهریاری، نمونه ای از یک عارف واصل الی الله بود که باید این شخصیتها را برای جامعه امروزی به ویژه دانشگاهیان تبیین کرد. شهدای عرصه علمی همانند رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس چشم و گوش آنها به سخن ولی فقیه است.



وی ادامه داد: بنا به اذعان غرب، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بسیار مقتدر است از این رو از سربازان گمنام امام زمان(عج) انتظار می رود علاوه بر دستگیری عاملان این ترور، تلاش گسترده ای برای حفظ جان دانشمندان انقلاب اسلامی داشته باشند.