سطح جنگلهای کشور پنج میلیون هکتار کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری در مراسم روز فضای سبز و هوای سالم که پیش از ظهر دوشنبه در پارک پردیسان برگزار شد، گفت: بر اساس برنامه بهره وری که در مجلس تصویب شده و به دستگاههای اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، قرار است مساحت قبلی جنگلها در کشور احیاء شود.

به گفته وی، بر این اساس سالانه باید حدود 600 هزار هکتار به مساحت جنگلهای کشور اضافه کنیم تا به این هدف برسیم.

شاعری اظهار داشت: بر اساس این هدف، سالانه حدود 300 هزار هکتار در فضاهای جنگلی و مشجر خارج از حریم شهرها و 300 هزار هکتار نیز در داخل کل شهرهای کشور توسعه فضای سبز و جنگل کاری آغاز شود تا به تعادل اکولوژیکی در سطح کشور برسیم.

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست افزود: طبق آمار در حال حاضر مجموع فضاهای سبز شهری و جنگل کاری هایی که در کشور انجام می شود، سالانه حدود 200 هزار هکتار اعم از جنگل کاری در زون های جنگلی مانند زاگرس، جنگل های شمال، خلیج عمانی، ارسباران و بخش مرکزی ایران و در داخل مناطق بیابانی و همین طور فضاهای سبز شهریست.

به گفته وی، این مقدار جنگل کاری یک سوم مساحت مورد نیازیست که بایستی جنگل کاری کنیم تا بتوانیم به مساحت قبلی جنگل ها در کشور برسیم.

شاعری تصریح کرد: با توجه به نقش جنگل در حفظ محیط زیست و نداشتن هوای پاک و سالم امسال در هفته هوای پاک، یک روز را به نام روز فضای سبز و هوای پاک نامگذاری کرده‌ایم که در این روز به صورت نمادین در سراسر کشور، درختکاری در پارکهای روستایی، شهری و رینگ سبز شهرها انجام می شود.

به گفته وی، در تهران نیز امروز با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و کارکنان این سازمان حدود دو هکتار فضای سبز به صورت نمادین آماده کردیم و هزار اصله نهال به صورت نمادین توسط کارکنان سازمان محیط غرس شده و قرار است خود این افراد در نگهداری و آبیاری این نهال ها سهیم باشند.

اولین نهال به صورت نمادین به دست رئیس سازمان حفاظت محیط در این مراسم در فضای سبز پارک پردیسان کاشته شد.