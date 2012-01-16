نامزدی 800 دانشگاهی برای نمایندگی مجلس/ طراحی نشان شهدای جهاد علمی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی امروز دوشنبه در نشست مشترک معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها با اعلام این خبر اضافه کرد: گفتمان ضد انقلاب تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی است در حالی که رویکرد در نظام جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت حداکثری در انتخابات است.

وی خطاب به معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها تاکید کرد: در این انتخابات حساس انتظار این است که دانشگاه‌ها برخلاف گذشته این بار نقش پررنگ‌تری ایفا کنند و از معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها درخواست دارم کسانی که مورد تایید دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گرفته‌اند به دانشگاه خود دعوت کنند تا با استفاده از ظرفیت تشکل ها از جمله کرسی‌ها، گفتگوها و تریبون‌ها نه تنها فضای دانشگاه انتخاباتی بلکه انتظارات از کاندیداها نیز مطرح شود.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم در ادامه مباحث انتخابات مجلس با بیان اینکه دانشگاه‌ها تا فرصت باقی مانده به برگزاری انتخابات مجلس باید برنامه ریزی شده این برنامه‌ها را پیش ببرند، تاکید کرد: اجرای این انتظاراتی که ذکر شد، در دانشگاه‌های تهران مهمتر است.

خواجه سروی گفت: دانشگاه‌ها باید تدبیری بیاندیشند تا فضای بعد از انتخابات هم دستخوش برخی تحولات زود گذر سیاسی نشود.

معاون فرهنگی وزارت علوم به ایجاد صندوق قرض‌الحسنه دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: از دانشگاه‌ها درخواست می کنیم تا در ایجاد صندوق قرض‌الحسنه دانشگاه‌ها پیش قدم شوند. به همین منظور 10 میلیون تومان به دانشگاه‌های محروم و 5 میلیون تومان به سایر دانشگاه‌ها به عنوان کمک اولیه اختصاص می یابد.

وی با اشاره به ساختار معاونت فرهنگی در دانشگاهها گفت:‌ با همکاری معاونت مالی و اداری و دفتر هیئت امنا ساختار آیین‌نامه‌ای معاونت فرهنگی ابلاغ می‌شود که براساس آن مشکلات، تشکیلات ساختاری دانشگاه‌ها که در این معاونت دچار مشکل است، برطرف ‌شود.

خواجه سروی با اشاره به شهدای جهاد علمی گفت: مسابقه طراحی نشان شهدای جهاد علمی به دانشگاه‌ها اعلام شده است. همچنین به مناسبت شهادت مصطفی احمدی‌روشن پیشنهاد می‌کنم که تا روز چهلم این شهید، دانشگاه‌ها بین دو نماز چند دقیقه‌ای را به شهدای جهاد علمی اختصاص دهند. همچنین تقاضا کرده ایم که یک روز ویژه شهدای جهاد علمی در تقویم کشور ثبت شود.

وی به ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: کارنامه فعالیت‌های فرهنگی سال 88 و 89 دانشگاه‌ها امروز در اختیار معاونان فرهنگی قرار داده می شود. در این کارنامه دانشگاه‌ها از نظر فعالیت‌‌های فرهنگی ارزیابی، نمره دهی و با دانشگاه‌های دیگر مقایسه شده‌اند. همچنین تا دهه فجر از دانشگاه‌های برتر در حوزه فرهنگی تقدیر می‌شود.

معاون فرهنگی وزارت علوم در رابطه با برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها گفت: انتظار است که دانشگاه تهران مرکزیت خود را در کرسی‌های آزاداندیشی حفظ کند.