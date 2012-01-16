لبیک مردم و مسئولان سمنانی به بیانات رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حسایت های بسیاری برای کشور دارد زیرا جبهه متحد منافقین، منحرفین و فتنه‌گران با کمک‌های همه‌جانبه دشمنان خارجی تلاش دارند تا با شیوه‌های تحریم و ایجاد نا امیدی در جامعه، از حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رای جلوگیری کنند.



برخلاف انتظار و اهداف دشمنان نظام، ملت فهیم و آگاه ایران اسلامی با حضور پرشور خود در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی و انتخابات همیشه دشمنان را ناامید کرده‌اند.



مردم با حضور پرشور در انتخابات دشمنان را مایوس می کنند

یکی از دانشجویان سمنانی در این خصوص با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم بمناسبت حماسه 19 دی که فرمودند «صبر و بصیرت» در موفقیتهای مستمر نظام اسلامی، دو عامل مهم ناکارآمدی توطئه های دشمنان و استمرار زنجیره های اقتدار ملت ایران یعنی ایستادگی قاطعانه نظام بر اصول و حضور هوشمندانه مردم در صحنه است گفت: مردم با حضور پرشور در انتخابات دشمنان را مایوس می کنند.



هوشنگ بختیاری 24 ساله افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفند ماه برگزار می شود صحنه آزمایش و امتحان بزرگی برای ملت ایران خواهد بود و مردم همانند سال های گذشته حضور پرشوری در این انتخابات خواهند داشت.



وی با اشاره به مفهوم انتخابات سالم که در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با مردم قم توسط ایشان بیان شد اظهار داشت: انتخابات سالم یعنی انتخاباتی که بر اساس مقررات و قوانین شرع اسلام که حاکم بر رفتارهای ماست، برگزار شود.





انتخابات قطعا در پیشرفت و اعتلای نظام اسلامی تاثیر زیادی دارد

مریم منیری 43 ساله نیز در این زمینه با بیان اینکه کاندیداها باید سعی کنند فقط خود را معرفی کنند و ضمن پرهیز از اغراق؛ قول‌هایی ندهند که هیچگاه محقق شدنی نیست افزود: انتخابات یک مرحله حساس و سرنوشت‌ساز است که قطعا در پیشرفت و اعتلای نظام اسلامی تاثیر زیادی دارد.



به گفته وی، ملت ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند‌ماه امسال بار دیگر با حضور حداکثری در پای صندوق‌های رای پاسخ قاطع و محکمی به یاوه‌گویان، دشمنان و بدخواهان نظام خواهند داد.



منیری تصریح کرد: مردم ایران با حضور به موقع در صحنه انتخابات به دنیا نشان می دهند که جریان فتنه سال 88 نه تنها به نفع دشمنان نبود بلکه این جریان بصیرت مردم را افزایش داد.



دشمنان در صدد ایجاد اختلاف و چند دستگی بین مردم هستند

یک محصل سمنانی هم با اشاره به بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی در خصوص تقویت بصیرت و صبر گفت: مردم با حضور پرشور در انتخابات دشمنان را مایوس می کنند.



ماندانا رحمتیان با بیان اینکه دشمنان سعی می کنند با بهانه هایی اختلاف و چند دستگی بین مردم ایجاد کنند افزود: مردم کشورمان همواره برای حفظ انقلاب و آرمانهای آن تلاش کرده و به پای صندوق رای می روند.



حضور مردم در انتخابات با نشاط خواهد بود

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان نیز حضور حداکثری مردم این استان را در صحنه های مختلف انقلاب یادآور شد و گفت: در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور مردم سمنان در پای صندوق های رای همانند گذشته با نشاط و پرشور خواهد بود.



علیرضا خلخالی پیش بینی کرد مشارکت مردم استان در انتخابات دوره نهم مجلس بیش از 70 درصد باشد.



وی با بیان اینکه به چند دلیل شاهد حضور حداکثری مردم استان سمنان در انتخابات هستیم گفت: اولین و مهمترین دلیل ولایتمداری مردم این استان است.



استقرار بیش از 590 شعبه اخذ رای در استان سمنان

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان تصریح کرد: دفاع از انقلاب و نظام، مردم را به حضور در صحنه های سیاسی تشویق می کند و این در رویدادهای مختلف گذشته به اثبات رسیده است.



خلخالی از تعیین 593 شعبه اخذ رای در استان سمنان خبرداد و گفت: از این تعداد 449 شعبه ثابت و 144 شعبه سیار هستند.



وی یادآور شد: 403 شعبه شهری و 190 شعبه روستایی خواهیم داشت.



تایید صلاحیت 41 کاندیدا مجلس شورای اسلامی در استان سمنان

خلخالی با بیان اینکه هیئت های اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صلاحیت 41 نفر از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در این استان را تایید کردند افزود: صلاحیت نمایندگان فعلی استان سمنان در مجلس شورای اسلامی تایید شده است.



وی در مورد دلایل عدم احراز صلاحیت برخی از کاندایداها گفت : این عده براساس مواد 28 و 29 قانون انتخابات صلاحیت آنها احزار نشده است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان افزود: انجام تخلفات انتخاباتی در تایید صلاحیت کاندایدها تاثیر خواهد گذاشت، بنابراین کاندیداها و طرفداران آنها باید مراقب باشند و از انجام تبلیغات زود هنگام خودداری کنند.



انتخابات متعلق به یک گروه خاص نیست

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان نیز انتخابات را آزمونی بزرگ و رسالتی خطیر دانست و گفت: در اجرای هرچه بهتر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همکاری وهمدلی ضرورت دارد.



آیت الله سید محمد شاهچراغی مشارکت مردم در انتخابات سه دهه گذشته را، پشتوانه ی قوی برای نظام اسلامی دانست و گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر برگزاری انتخابات سالم و قانونمند است.



وی تصریح کرد: همه آحاد جامعه باید در انتخابات شرکت کنند و این امر صرفا به گروه خاص تعلق ندارد.



امام جمعه سمنان صیانت از آراء مردم را مهمترین وظیفه ستاد انتخابات خواند و بیان کرد: حضور سیاسی مردم در انتخابات متجلی می شود و آنها با حضور در پای صندوق های رای علاوه بر انجام فعالیت سیاسی تکلیف عبادی نیز انجام می دهند.



انتخابات بزرگترین رخداد سیاسی کشور

رئیس مرکز حوزه انتخابیه سمنان و مهدیشهر با بیان اینکه کمرنگ کردن مشارکت و حضور مردم در انتخابات از اهداف اصلی دشمنان داخلی و خارجی می باشد گفت: انتخابات بزرگترین رخداد سیاسی کشور است.



محمد همتیان خدمت در برگزاری این واقعه مهم را در نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یک توفیق بزرگ برشمرد و افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات ضامن اقتدار و سربلندی نظام است که دشمنان داخلی و خارجی با درک این موضوع همه تلاش خود را جهت دلسرد کردن مردم نسبت به حضور در انتخابات به کار بسته اند.

فرماندار سمنان با تاکید بر بی طرفی و اجرای کامل قانون، خواستار تعامل بیشتر ستاد با اعضای هیئت نظارت و بازرسی شد.



مردم همواره حامی ولایت هستند

همتیان تصریح کرد: هیچ گونه شائبه ای در خصوص اجرای انتخابات نباید ایجاد گردد و همچون گذشته با حضور مردم سند افتخاری دیگر را در تاریخ پر افتخار کشور رقم خواهیم زد.



وی افزود: جلب مشارکت حداکثری در انتخابات، قانونمداری، امانتداری، عدالت محوری چهار اصل برگزاری انتخابات است.



رئیس مرکز حوزه انتخابیه سمنان و مهدیشهر گفت: آموزش دست اندرکاران انتخابات با توجه به رایانه ای شدن 95 در صد از مراحل انتخابات ضروری و از طریق کمیته آموزش برنامه ریزی لازم صورت می پذیرد.



همتیان با تاکید بر اینکه حضور و حمایت مردم از نظام و ولایت فقیه در مقاطع مهم در کشور منجمله فتنه دشمنان داخلی و خارجی در سال 88 بسیار اثرگذار و خنثی کننده توطئه های دشمنان بود گفت: مردم با بصیرت بار دیگر به خائنان به مملکت و دشمنان قسم خورده خارجی نشان می دهند که در سایه ولایت و رهنمود های مقام معظم رهبری حرکت کرده و همواره حامی ولایت هستند.