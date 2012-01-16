تاکید نخست وزیر تایلند بر امنیت بانکوک / تلاش برای بازگردان گردشگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست، "یینگ لاک شیناواترا" با اعلام این خبر از کشورهای دیگر درخواست کرد در موضع گیری های خود به منافع اقتصادی و آثار منفی این اظهار نظرها بر صنعت گردشگری این کشور توجه داشته باشند.

وی از وزارت امورخارجه تایلند خواست نسبت به عدم تکرار هشدارهای بی اساس از سوی کشورهای خارجی پیگیری های لازم را انجام دهد.

سفارت آمریکا در تایلند روزجمعه گذشته در اطلاعیه ای بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود از شهروندان آمریکایی در تایلند خواسته بود مراقب انجام اقدامات تروریستی احتمالی در این کشور باشند.

پس از این هشدار رژیم صهیونیستی، انگلیس و استرالیا نیز هشدار مشابهی را برای اتباع خود اعلام کردند.

پیش ازاعلام این هشدار مقامات تایلندی ازدستگیری 2 مظنون که یکی ازآنها تبعه 48 ساله لبنانی و درحال ترک فرودگاه بین المللی "سوارنابهومی" تایلند بود ، خبر دادند.