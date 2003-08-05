پافشاري گروههاي عراقي بر رعايت حقوق مردم سياست امريكا را براي اداره عراق تغيير داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، هفته گذشته ابراهيم الجعفرى يكى از نمايندگان شيعه و سخنگوى حزب الدعوه به عنوان نخستين رئيس شوراى حكومتى عراق برگزيده شد.

پيش از آن نيز 25 عضواين شورا هيئت رئيسه اى متشكل از9 عضو انتخاب كردند.

حزب الدعوه كه سخنگوى آن ابراهيم الجعفرى از اهالى كربلاست، در دوران صدام از احزابى بود كه اعضاى آن به شدت تحت تعقيب و شكنجه قرار داشتند. الجعفرى و شمار ديگرى از اعضاى بلند پايه اين حزب، در دوران حكومت صدام به خارج گريخته و در تبعيد به سر مي بردند.

اكنون با سرنگونى رژيم عراق اوضاع دگرگون شده و پس از تلاشهاى فراوان مدتي است كه شوراى حكومتى، اداره برخى امور را در دست گرفته است.

ابراهيم الجعفرى در گفتگو با دويچه وله ، درباره وظايف اين شورا مي گويد: شوراى حكومتى به سلسله موضوعاتى كه مهمترين آنها عبارتند از: تشكيل دولتى تازه و تدوين قانون اساسى جديد خواهد پرداخت .

وي همچنين افزود : البته اين شورا نبايد فراموش كند كه بايد به وظايف مهم و ضرورى ديگرى از جمله تامين امنيت داخلى، احياى اقتصاد و تامين نيازهاى اوليه مردم عراق نيز بايد پرداخته شود .

چندي پيش تعدادي از اعضاي شوراى حكومتى، مشاوره خود را درباره سازماندهى و بازسازى تك تك وزارتخانه ها آغاز كردند.

الجعفري در ادامه به دويچه وله گفت : انتظار مي رود كه بسيارى از وزارتخانه ها، كار خود را طى دو هفته آينده از سرگيرند.

وى همچنين دراين باره خاطرنشان كرد: ما با در نظرگرفتن توانايي ها و تجارب افراد به مسائلى چون تفويض وظايف مسئولان و يافتن نامزدهائى شايسته براى پستهاى جديد خواهيم پرداخت. البته به سابقه سياسى ، اجتماعى تك تك نامزدها نيز توجه خواهيم كرد.

دويچه وله با اشاره به اينكه پل برمر حاكم غيرنظامي آمريكا در عراق، در مورد تصميمات شوراى حكومتى از حق وتو برخوردار است، اين پرسش را مطرح كرد كه حدود اختيارات شوراي حكومتى چيست؟

به عقيده ابراهيم الجعفرى، برخوردارى پل برمر از حق وتو كار شوراي حكومتي را محدود نخواهد ساخت هر چه باشد تشكيل دولت و پرداخت به مسائل امنيتى و بازسازى اقتصاد كشور از وظايف اين شورا است .

وى همچنين گفت سه ماه پيش اعلام شده بود كه بايد شوراى ادارى موقت با وظايف مشاورتى تشكيل شود اما احزاب و دسته هاى عراق اين پيشنهاد را رد و تحريم كردند و پس از آن نيز فكر تشكيل شوراى سياسى مطرح شد. وي يادآور شد : اكنون زمان آن نيست تا درباره حدود اختيارات شوراى حكومتى بحث و گفتگو كنيم .

الجعفرى معتقد است : پافشارى احزاب عراقى براي حفظ حقوقشان و بر ايفاى نقشى تعيين كننده در ساختن آينده سياسى كشور، دليل اصلى تغير سياست آمريكا در قبال عراق، پس از جنگ است.

رياست شوراي حكومتى در ماه جارى به عهده الجعفرى بوده و در ماه سپتامبر برعهده احمد چلبى رئيس كنگره ملي عراق و در ماه اكتبر بر عهده اياد علوى، رئيس جنبش وحدت ملى خواهد بود.

هر سه نفر اين افراد ، شيعه هستد و بايد گفت كه شيعيان براى نخستين بار، متناسب با تعدادشان در ميان جمعيت عراق، حضور سياسى پيدا مي كنند .