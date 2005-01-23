رابطه بدست آوردن اعداد اول كشف شد

مسئول گروه پژوهش مدار رمزنگاري و سيستم هاي امن در قطب علمي الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در اين زمينه گفت : هاشمي موسوي محقق ايراني مدعي شده است كه رابطه اي براي بدست آوردن اعداد اول پيدا كرده است. با توجه به اين كه يافتن اعداد اول از دو هزار سال پيش مشكل دنياي رياضيات بوده است، اين رابطه مي تواند به عنوان يك راه حل بزرگ در حل بسياري از معادلات رياضي و علوم ديگر به حساب آيد.

دكتر مجيد نادري افزود : هاشمي موسوي كه نويسنده كتاب و مقاله اي در اين زمينه در خارج از كشور است،به دليل دستيابي به اين رابطه 800 هزار دلار جايزه دريافت كرده است.