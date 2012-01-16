به گزارش خبرنگار مهر، در حالی در روزهای اخیر مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت بیش از نرخ تورم (20.6 درصد) اعلام شده که علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری موض‌گیری متفاوتی در این باره داشته است.

وی می گوید: اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده است.

این در حالی است که محمود بهمنی، محمد نهاوندیان، کاظم دلخوش و هادی قوامی اعضای شورای پول و اعتبار از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داده‌اند.

محمود بهمنی رئیس شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی محمود بهمنی گفته است: "در جلسه شورای پول و اعتبار که از ساعت 16 تا 22 دیشب سه شنهب گذشته ادامه داشت، گزارش مسائل پولی و بانکی کشور و همچنین عملکرد بسته سیاستی و نظارتی سال جاری ارزیابی و مقرر شد نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت با توجه به میزان نرخ تورم افزایش یابد."

کاظم دلخوش عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر تایید کرده است که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را به بیش از نرخ تورم موجود کشور (20.6 درصد) تصویب کرده است.

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو شورای پول و اعتبار هم مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را آغازی برای تک نرخی کردن نرخ ارز عنوان کرده است.

به نظر می رسد علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری یا از مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اطلاع ندارد و یا اینکه این موضع‌گیری نوعی مخالف رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد.