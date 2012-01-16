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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

سکه ترمز برید/

التهاب دوباره قیمت سکه/ طرح جدید 680 هزار تومان شد

التهاب دوباره قیمت سکه/ طرح جدید 680 هزار تومان شد

قیمت انواع سکه امروز با جهش شدیدی مواجه شد و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند، به طوریکه برای اولین بار نرخ سکه طرح قدیم 690 و طرح جدید 680 هزار تومان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه امروز افزایش چشمگیری داشت و نرخ ها باز هم رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند. بر این اساس برای اولین بار قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بین 668 هزار تومان تا 690 هزار تومان فروخته می شود.  

همچنین نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 678 هزار تومان تا 680 هزار تومان، نیم سکه 338 هزار تومان، ربع سکه 178 هزار تومان و سکه گرمی 85 هزار تومان تا 86 هزار تومان به فروش می رسد.

نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار هم برای اولین بار به قیمت 68 هزار تومان در بازار داخلی رسید که به بالاترین حد خود تاکنون رسده است. نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی به 1643 تومان رسیده است.

قیمت سکه طرح قدیم دیروز 658 هزار تومان، طرح جدید 669 هزار تومان، نیم سکه 335 هزار تومان، ربع سکه 176 هزار تومان و گرمی حدود 82 هزار تومان بود.

کد مطلب 1510718

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