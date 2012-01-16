شهرداری تبریز - پرسپولیس؛ پیکار سرخ برای 3 امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15 امروز دوشنبه با برگزاری تنها دیدار باقیمانده به پایان می رسد و طی آن تیم فوتبال شهرداری تبریز میزبان تیم پرسپولیس تهران است.

تیم شهرداری که در نیم فصل دوم دست خوش تغییراتی شد، در اولین بازی خود با علی اصغر مدیرروستا در تبریز با یک گل از مس کرمان شکست خورد تا این نتیجه به خودی خود باعث ایجاد تردید در نزد هواداران مبنی بر انتخاب گزینه درست برای جانشینی "میودراگ یسیج" شود. اما شاگردان مدیرروستا با کسب سه امتیاز از بازی با سایپا آن هم در کرج نشان دادند که همراه با این مربی حرفهای زیادی برای گفتن دارند.

بازیکنان شهرداری که بعد از برکناری یسیج همواره در مصاحبه های خود از نحوه برخورد این مربی ابراز نارضایتی کردند، در بازی با سایپا چنان با انگیزه و خوب ظاهر شدند که مجید صالح سرمربی تیم سایپا را وادار به تمجید از خود کردند، بطوریکه وی شهرداری را مستحق برد در آن دیدار دانست.

شهرداری در بازی هفته سوم از دور برگشت روز دوشنبه میزبان پرسپولیس تهران خواهد بود، پرسپولیس که با آمدن مصطفی دنیزلی و برد 4 بر یک برابر شاهین، حالا با انگیزه های زیادی به تبریز آمده است.

در بازی رفت شهرداری توانست در ورزشگاه آزادی با گلهای وریا غفوری و میثم بائو حریف خود را به زانو در آورد و شاید همین موضوع سبب شود تا تهرانیها با هدف انتقام گیری برابر شهرداری صف آرایی کنند.

اما نباید فراموش شود که پرسپولیس نسبت به نیم فصل اول تیمی کاملا متفاوت است و مطمئنا مدیرروستا و شاگردانش کاری به مراتب سخت تر را نسبت به بازی رفت پیش رو خواهند داشت چرا که رقیب آنها این بار مصطفی دنیزلی است، یک سرمربی با تفکرات کاملا حرفه ای و با تجربه!

اما شهرداری حالا بعد از برکناری یسیج، بازگشت بازیکنان بومی به ترکیب، اضافه شدن میلوراد یانوش که البته احتمالا در این دیدار غایب خواهد بود و برد برابر سایپا با روحیه مضاعف قصد دارد امسال برای دومین بار پرسپولیس را این بار در تبریز شکست دهد تا 3 امتیاز این دیدار سکوی پرتاب شهرداری باشد. چرا که برد برابر قرمزهای پایتخت می تواند مرحمی بر ناکامیهای این فصل تیم تبریزی باشد و این تیم را دوباره چند پله در جدول رده بندی بالا بکشد.

از سوی دیگرهواداران فوتبال تبریز با حضور پرتعداد در بازی روز دوشنبه خواهند توانست کمک شایانی به شهرداری و مربی با انگیزه این تیم بکنند.

شهرداری تبریز که امسال توانست بازیکنان بومی بیشتری نسبت به فصل گذشته در تیم خود داشته باشد، حالا با تکیه بر انگیزه های همین بازیکنان بومی و نفراتی همچون دقیقی، بائو، گودرزی، وریا غفوری و البته جعفر بذری حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

در واقع وقتی تاملی در جمع 18 نفره بازیکنان شهرداری داشته باشیم، خواهیم دید که این تیم از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است و اگر در ابتدای فصل یک مربی کاربلد تر به جای یسیج سکان هدایت این تیم را بر عهده داشت، شاید هم اکنون این تیم جزو شگفتی سازهای لیگ برتر امسال همچون نفت تهران و صبای قم بود.

به هر حال حالا مدیر روستا که به تازگی تیم را تحویل گرفته کار سختی را با توجه به شناخت وی از بازیکنان دارد، ولی این مربی جوان می تواند با برد در بازی این هفته به نوعی هواداران فوتبال تبریز را با این تیم آشتی دهد و شهرداری را به جایگاهی که شایسته این تیم است نزدیک کند و از سویی ثابت کند که باشگاه شهرداری در انتخاب وی درست عمل کرده است.

تقابل علی اصغر مدیرروستا با مصطفی دنیزلی در بازی امروز در شرایطی است که در بازی رفت، میودراگ یسیج و حمید استیلی روی نیمکت دو تیم نشسته بودند و که در آن بازی سرمربی صرب تیم تبریزی موفق به شکست همتای خود در پرسپولیس شد و اکنون هیچ یک از این دو مربی در راس کار نیستند، باید منتظر ماند و مصاف تیمهای تحت هدایت دنیزلی و مدیرروستا را دید که در نهایت با چه نتیجه ای به پایان خواهد رسید.

از دیگر نکات قابل توجه در این دیدار می توان به حضور احتمالی علی کریمی برای اولین بار در تبریز اشاره کرد که با توجه به حواشی که در بازی دو سال پیش استیل آذین و تراکتور در تهران رخ داد، این بازیکن هیچ موقع نتوانسته به تبریز بیاید اما فوتبالدوستان تبریز همانند آشتی با علی دایی و با توجه به عذرخواهی علی کریمی از فوتبالدوستان تبریز طی یک مصاحبه ای، به نظر می رسد به احتمال فراوان با این بازیکن تیم پرسپولیس نیز آشتی داشته باشند.

هم اکنون تیم شهرداری با 23 امتیاز در رده یازدهم و تیم پرسپولیس با 25 امتیاز در جایگاه هشتم جدول ایستاده اند که در صورت برتری تیم تبریزی برابر میهمان خود، این تیم می تواند حتی تا رده هفتم جدول نیز صعود کند. اما برتری تیم میهمان در مصاف با شهرداری تبریز، این تیم تهرانی را تا دو رده بالاتر نیز می تواند ببرد.

دیدار تیمهای شهرداری تبریز و پرسپولیس تهران از چارچوب بازیهای هفته بیستم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، از ساعت 15 روز دوشنبه بیست و ششم دی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به قضاوت "احمد صالحی" برگزار خواهد شد.