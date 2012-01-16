نمایشگاه "ترموتک" مهمترین رویدادهای علمی و صنعتی اصفهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول محققیان ادامه داد: پس از برگزاری 9 دوره موفق این نمایشگاه، شرکت نمایشگاه های بین المللی استان علاوه بر بهره گیری از ظرفیتهای داخلی، با مشارکت و همکاری سازمانها و تشکلهای تخصصی این حوزه مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، زمینه ساز ارتباط و همکاری تولیدکنندگان مطرح کشور با یکدیگر بوده است.
وی اضافه کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای آشنایی با دیدگاه های کارشناسان، ارائه دستاوردهای جدید پژوهشگران و بهره گیری از تجربیات پیشکسوتان خواهد بود.
محققیان با بیان اینکه در نمایشگاه امسال در حدود 100 شرکت کننده حضور دارند، افزود: این نمایشگاه سعی دارد تا ضمن فراهم آوردن بستر و فضایی مناسب برای تضارب آرا و انتقال آخرین دستاوردهای تحقیقات و تحولات این صنعت، گامی مؤثر در راستای ارتقا و اعتلای جایگاه علمی و صنعتی تولیدکنندگان کشور در سطح بین الملل بردارد.
استانهای تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گیلان، مازندران، مرکزی، یزد، البرز و هرمزگان در این دوره شرکت دارند.
همچنین نمایندگان ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، ژاپن، ترکیه، دانمارک و کره به جمع شرکت کنندگان این نمایشگاه پیوسته اند.
به گزارش مهر، این نمایشگاه از 27 تا 30 دی ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا می شود، که ساعات بازدید این نمایشگاه 15 الی 22 است.
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