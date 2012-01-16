صنایع سبز استان قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا فرهادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: هفته هوای پاک از 25 دی ماه آغاز شده و تا اول بهمن ماه با برگزاری برنامه های مختلف ادامه خواهد یافت.

فرهادی تصریح کرد: درختکاری نمادین در مناطق مختلف شهر، معاینه فنی خودروها در مراکز فنی استان، راهپیمایی عمومی در مسیر بوستان باراجین، افتتاح شبکه آن لاین پایش زیست محیطی، برگزاری همایش آموزشی(HSC) با حضور نمایندگان واحدهای صنعتی استان در شهر صنعتی البرز، از برنامه های پیش بینی شده در هفته هوای پاک در قزوین است.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین یادآورشد: به منظور کنترل صنایع استان به صورت متمرکز و غیر حضوری با افتتاح شبکه آن لاین پایش زیست محیطی با خوداظهاری صنایع استان زمینه کنترل آلودگی صنعتی به صورت دیجیتال فراهم می شود.

مشارکت 40 واحد صنعتی در سیستم آن لاین پایش زیست محیطی

وی از اعلام 40 واحد صنعتی برای ورود به سیستم لحظه ای پایش زیست محیطی خبر داد و گفت: برای جلوگیری از گزارش های غیرواقعی، اکثر واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی استان برای ورود به این شبکه شناسایی و انتخاب شده اند که در مرحله اول 40 واحد اطلاعات خود را در اختیار این شبکه قرار داده اند و کنترل آنها از راه دور انجام می شود.

فرهادی بیان کرد: با این روش بدون مراجعه کارشناس می توان میزان آلایندگی واحدهای صنعتی و تولیدی استان را کنترل و پایش کرد.

همکاری چهار آزمایشگاه معتمد

این مسئول در خصوص برون سپاری برخی فعالیتهای محیط زیست به بخش خصوصی هم مطالبی بیان کرد و اظهارداشت: چهار آزمایشگاه معتمد در زمینه پالایش زیست محیطی صنایع استان فعالیت می کنند که هر سال چهار بار پایش توسط این آزمایشگاهها انجام می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر یک واحد سنجش آلایندگی در خیابان ولیعصر راه اندازی و فعال شده و یک ایستگاه دیگر به تازگی وارد شبکه شده و بزودی سه ایستگاه جدید هم خریداری و بتدریج در مناطق مختلف استان نصب و راه اندازی خواهد شد.

تقدیر از چهار صنعت سبز

این مسئول یادآورشد: یک واحد خدماتی و سه واحد صنعتی در استان به دلیل رعایت مسائل زیست محیطی و رفع آلایندگی های واحد خود مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند.

فرهادی گفت: از مجموع سه هزار و 500 واحد صنعتی بزرگ و کوچک تعداد چهار واحد توانستند به عنوان صنعت سبز معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند.

وی افزود: شرکت پخش فرآورده های نفتی استان، شرکت یونیلور، دینه و صنایع مفتولی زنجان به عنوان صنعت سبز استان معرفی شدند.

فرهادی بیان کرد: ایجاد فضای سبز، نصب سیستم های کنترل آلایندگی هوا، نصب سیستم فاضلاب و رعایت مسائل زیست محیطی موجب انتخاب این واحدها به عنوان صنعت برتر و سبز در استان بوده است.