3.1 میلیارد ریال اعتبار به مدارس عشایری استان کرمانشاه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امینی، پیش از ظهر دوشنبه در همایش گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش که در سرسرای پژوهش سرای دانش آموزی کرمانشاه، برگزار شد، گفت: خوشبختانه آموزش و پرورش، بستری بسیار مناسبت برای جلب تعاملات و مشارکتهای عمومی و مردمی است.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه افزود: در حال حاضر، آیت الله علما، استاندار کرمانشاه، مدیرکل آموزش و پرورش، برخی دیگر از مدیران ارشد استان از اعضای شورای آموزش و پرورش استان محسوب می شوند.

امینی تاکید کرد: در سفر مقام معظم رهبری و همچنان ریاست محترم جمهوری به استان کرمانشاه مصوبات خوبی برای بخش آموزش و پرورش استان کرمانشاه مصوب شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: مبلغ 3.1 میلیارد ریال اعتبار برای تقویت برنامه های آموزش و پرورش مدارس عشایری از محل اعتبارات فرهنگی دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان اختصاص یافته است.

امینی افزود: مبلغ 30 میلیون تومان اعتبار برای انجام کارهای تبلیغاتی جشنواره خیرین مدرسه ساز برای انجام کارهای تبلیغاتی جشنواره خیرین مدرسه ساز برای ترویج فرهنگ مشارکت مردمی در امر مدرسه سازی به اداره کل نوسازی مدارس از سوی معاونت برنامه ریزی استانداری اختصاص داده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان گفت: همچنین در شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه، طرح معاینه و درمان دندان دانش آموزان بی بضاعت در حاشیه شهر کرمانشاه، به وسیله پزشکان متخصص مصوب شده است.

براساس این گزارش، در پایان این همایش از شوراهای آموزش و پرورش شهرستانهای صحنه، روانسر و اسلام آباد غرب به ترتیب به عنوان شوراهای برتر آموزش و پرورش استان کرمانشاه، با اهدای لوح تقدیر و جوایزی از آنها تجلیل شد.