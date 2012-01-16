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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

فریدون فرهودی:

جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب به تولید آثار ارزشمند منجر می‌شود

جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب به تولید آثار ارزشمند منجر می‌شود

فریدون فرهادی فیلمنامه‌نویس سینمای کشور در مورد تاثیرات برگزاری جشنواره‌های تخصصی، گفت: رویکرد تخصصی به حوزه فیلمنامه، مثل برگزاری نخستین جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی باعث تولید آثار ارزشمند سینمایی می‌شود.

به گزارش خبرزاری مهر، فرهودی ضمن اعلام این مطلب تصریح کرد: تحلیل منطقی فیلمنامه هایی که در حوزه تاریخ انقلاب نوشته شده، باعث می شود تا تولیدات سینمایی مربوط به این حوزه از وجوه مثبت و درستی برخوردار باشند و تجربه تولید چند فیلم ناموفق در حوزه تاریخ انقلاب  اسلامی تکرار نشود.

این کارگردان و فیلمنامه‌نویس با تاکید بر گسترش بخش‌های مختلف جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی، یادآور شد: گسترش بخش‌های مختلف این جشنواره می تواند به فراگیری این رویداد کمک کند و ابعاد، جنبه‌ها و  موضوعات مختلف در جریان انقلاب اسلامی به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 1510745

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