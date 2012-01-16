به گزارش خبرزاری مهر، فرهودی ضمن اعلام این مطلب تصریح کرد: تحلیل منطقی فیلمنامه هایی که در حوزه تاریخ انقلاب نوشته شده، باعث می شود تا تولیدات سینمایی مربوط به این حوزه از وجوه مثبت و درستی برخوردار باشند و تجربه تولید چند فیلم ناموفق در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی تکرار نشود.
این کارگردان و فیلمنامهنویس با تاکید بر گسترش بخشهای مختلف جشنواره فیلمنامهنویسی انقلاب اسلامی، یادآور شد: گسترش بخشهای مختلف این جشنواره می تواند به فراگیری این رویداد کمک کند و ابعاد، جنبهها و موضوعات مختلف در جریان انقلاب اسلامی به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما