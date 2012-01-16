  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

محمدی خبر داد/

کارگاه طراحی دوخت در مرکز آموزش فنی وحرفه ای روانسر راه اندازی شد

کارگاه طراحی دوخت در مرکز آموزش فنی وحرفه ای روانسر راه اندازی شد

روانسر - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان روانسر گفت: کارگاه طراحی دوخت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای روانسر راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی گفت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان روانسر با هدف افزایش سطح دانش و انگیزه و اشتغالزایی بیشتر در راستای گسترش مشاغل خانگی  اقدام به  تجهیز و راه اندازی کارگاه طراحی دوخت کرده است.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان روانسر افزود: در این کارگاه دوره های آموزشی نظیر پرده دوزی، مانتودوزی، شلوار دوزی، سرویس خواب و سری دوزی به علاقمندان ارائه می شود.

محمدی تاکید کرد: این کارگاه مورد استقبال  زنان روانسری قرارگرفت بطوریکه بعضی از حرفه ها، سه شیفت و در هر شیفت تعداد 20 نفر از کارآموزان آموزشهای مهارتی لازم را فرا می گیرند.

سرپرست مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان روانسر در پایان گفت: با توجه به توانمندی مربی مرکز این کارگاه آموزشی، در زمینه فعالیت تولیدی و درآمدزایی در قالب تبصره 75 نیز فعال بوده و تاکنون درآمدزایی خوبی داشته است.

کد مطلب 1510753

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها