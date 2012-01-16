ترکیه به دنبال امپراطوری جدید عثمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، محمود عثمان ضمن انتقاد از مواضع اخیر ترکیه در برابر عراق اظهار داشت: ترکیه در حال حاضر طوری رفتار می کند که گویی امپراطوری جدید عثمانی است.

وی افزود: ترکیه در امور داخلی بسیاری از کشورها از جمله عراق، یمن، سوریه و سومالی دخالت می کند و گویی امپراطوری جدید عثمانی است و خواهان قیمومیت بر این کشورها است.

عثمان در ادامه گفت: ترکیه بهتر است به جای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها مشکلات داخلی خود را حل و فصل کند. این نماینده پارلمان عراق در ادامه از احزاب و فراکسیون های سیاسی این کشور خواست که به مشکلات درونی خود رسیدگی کنند و به منظور جلوگیری از دخالت های خارجی درعراق با یکدیگر توافق داشته باشند.

خاطرنشان می شود رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اخیرا در اظهاراتی مداخله جویانه ضمن ابراز نگرانی از اوضاع عراق نسبت به وقوع جنگ طائفه ای در این کشور هشدار داده بود.