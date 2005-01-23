به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در نامه سازمان هواپيمايي كشوري به گمرك جمهوري اسلامي تصريح شده است: مواردي مشاهده شده كه اشخاص جهت ورود هواپيماهاي فوق سبك هيچ گونه مجوزي ازسازمان هواپيمايي كشوري( كميته نظارت بر وسايل پرنده فوق سبك، كميته هوانوردي) دريافت نكرده و بدون هماهنگي هاي لازم اقدام به ترخيص و ورود وسايل پرنده فوق سبك از گمركات كشور كرده اند.
بنابراين نامه، سازمان هواپيمايي كشوري از گمرك خواسته است در اين مورد هماهنگي هاي لازم صورت پذيرد تا از ترخيص و ورود اين گونه وسايل پرنده بدون مجوز از اين سازمان ممانعت به عمل آيد.
از سوي سازمان هواپيمايي كشوري اعلام شد:
ممنوعيت ترخيص وسايل پرنده بدون مجوز قانوني
سازمان هواپيمايي كشوري در نامه اي به گمرك نوشت: ورود و ترخيص وسايل پرنده فوق سبك از جمله هواپيماهاي فوق سبك از گمركات بدون مجوز اين سازمان ممنوع است.
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