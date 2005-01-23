ممنوعيت ترخيص وسايل پرنده بدون مجوز قانوني

سازمان هواپيمايي كشوري در نامه اي به گمرك نوشت: ورود و ترخيص وسايل پرنده فوق سبك از جمله هواپيماهاي فوق سبك از گمركات بدون مجوز اين سازمان ممنوع است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در نامه سازمان هواپيمايي كشوري به گمرك جمهوري اسلامي تصريح شده است: مواردي مشاهده شده كه اشخاص جهت ورود هواپيماهاي فوق سبك هيچ گونه مجوزي ازسازمان هواپيمايي كشوري( كميته نظارت بر وسايل پرنده فوق سبك، كميته هوانوردي) دريافت نكرده و بدون هماهنگي هاي لازم اقدام به ترخيص و ورود وسايل پرنده فوق سبك از گمركات كشور كرده اند.

بنابراين نامه، سازمان هواپيمايي كشوري از گمرك خواسته است در اين مورد هماهنگي هاي لازم صورت پذيرد تا از ترخيص و ورود اين گونه وسايل پرنده بدون مجوز از اين سازمان ممانعت به عمل آيد.