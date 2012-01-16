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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

صالحی داور دیدار شهرداری تبریز و پرسپولیس

صالحی داور دیدار شهرداری تبریز و پرسپولیس

تبریز - خبرگزاری مهر: دیدار تیمهای فوتبال شهرداری تبریز و پرسپولیس تهران از هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای ایران را احمد صالحی سوت می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صالحی را در امر قضاوت دو تیم فوتبال پرسپولیس و شهرداری تبریز بازی رضا سخندان و رسول فروغی به عنوان کمکهای اول و دوم یاری خواهند کرد.

همچنین ایرج ساعدی به عنوان داور چهارم این بازی در کنار زمین حضور خواهد داشت و فریدون اصفهانیان نیز به عنوان ناظر بر کار تیم داوری نظارت خواهد کرد.

دیدار دو تیم شهرداری تبریز و پیروزی تهران از هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر ایران ساعت 15 روز دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام ره تبریز برگزار می شود.

شهرداری در دیدار رفت در ورزشگاه آزادی تهران موفق به شکست دو بر یک پیروزی شده بود.

کد مطلب 1510760

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