باید برای تشکیل مجلسی کارآمد تلاش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح الامینی امروز در نشست خبری جبهه ایستادگی ضمن تسلیت شهادت مصطفی احمدی روشن گفت: این شهید از مصادیق بارز حضور نسل جوان در دفاع از منافع ملی کشور بود. اما بدون شک با شهادت این افراد راه آنها با قوت ادامه پیدا خواهد کرد و کماکان شاهد حضور پررنگ نسل سوم انقلاب در عرصه های علمی و فناوری خواهیم بود.

وی با بیان اینکه نسل جوان در عرصه های علمی و فناوری خوش درخشیده اند افزود: باید زمینه حضور آنها را در عرصه های سیاسی نیز فراهم کنیم. بنده در آخرین مصاحبه خود اعلام کرده بودم که در انتخابات مجلس نهم ثبت نام نمی کنم چرا که معتقدم باید راه را برای نسل سوم باز کرد تا آنها بتوانند وارد عرصه شوند.

عضو شورای عالی جبهه ایستادگی در ادامه در خصوص فعالیت جبهه ایستادگی افزود: جبهه ایستادگی برای دفاع از ارزش های انقلاب تشکیل شده است و فقط بنا ندارد در عرصه انتخابات فعالیت کند. اما در عین حال پس از انتشار منشور اصولگرایی آمادگی خود را برای همکاری با جامعتین اعلام کرد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه جبهه متحد با تاخیر فعالیت های خود را آغاز کرده است افزود: منوچهر متکی در دیداری که با جبهه ایستادگی داشت به این موضوع اشاره کرد و گفت قطار سازوکار اصولگرایان دیر راه افتاده است اما باز ما همبستگی خود را برای تحقق منشور اصولگرایی اعلام کردیم.

وی افزود: بنده با آقای متکی درباره انتخابات مجلس نهم صحبت کردم که وی گفت هنوز لیست جبهه متحد در حوزه انتخابیه تهران قطعی نشده است.

روح الامینی با بیان اینکه جبهه ایستادگی رابط خود را به کمیته وحدت اصولگرایان معرفی کرده است افزود: دوستان، بنده را به عنوان رابط به جبهه متحد اصولگرایان معرفی کردند به همین جهت جلساتی را با آقای متکی برگزار کردیم و در آن مسائل مربوط به انتخابات مطرح شد. ضمن آنکه دیدارهایی را با نمایندگان جامعتین در جبهه متحد اصولگرایان داشتیم.

وی با بیان اینکه جبهه متبوعش نامه ای را به گروه 7 نفره اصولگرایان تقدیم کرد افزود: پس از ارسال این نامه با تقوی وابوترابی فرد دیدار کردیم و در آن جلسه موضوع حضور نماینده جبهه ایستادگی در شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان بیان شد چرا که اعضای جبهه ایستادگی معتقدند باید در تعامل با ساختار اصولگرایان دیده شوند.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رد صلاحیت های اخیر از سوی هیئت اجرایی انتخابات را چگونه ارزیابی می کنید افزود: نظر نهایی را باید شورای نگهبان قانون اساسی اعلام کند برای این شورا افراد مهم نیست بلکه پرونده ها را به صورت دقیق ارزیابی می کند و پس از آن نظر خود را ابلاغ می کند.

وی در عین حال با بیان اینکه باید در تایید یا رد صلاحیت نامزدها قانون اعمال شود، افزود: کشور ما کشوریست که در آن مردم سالاری دینی به وضوح دیده می شود بنابراین باید در خصوص تایید یا رد صلاحیت ها قانون اعمال نظر کند.

این فعال سیاسی همچنین کارآمدی مجلس را امری لازم و ضروری دانست و گفت باید همگان برای کارآمدی مجلس تلاش کنند تا آفت هایی که پیش روی قوه مقننه است برداشته شود.

روح الامینی در ادامه رقابت اصلی در انتخابات را در حوزه های تک نماینده دانست و گفت: معتقدم عمده رقابت ها در حوزه های کوچک صورت خواهد گرفت. هم اکنون 150 نماینده در حوزه های کوچک و تک نماینده هستند و رقابت در این حوزه ها از اهمیت بالایی برخوردار است.